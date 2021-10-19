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تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

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تتجه أنظار الجماهير المصرية وعشاق بطولة دوري أبطال أوروبا وأنصار فريق ليفربول حول العالم مساء اليوم الثلاثاء صوب العاصمة الإسبانية مدريد من أجل متابعة مباراة الفريق أمام نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني.

وتأتي المباراة بين ليفربول وأتلتيكو مدريد ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة بين ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الموافق العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد المباراة بين ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد ليفربول في هذه المواجهة الصعبة لاعب خط الوسط النشيط كورتيس جونز بعدما كشف يورجن كلوب أمس في المؤتمر أنه لن يسافر مع البعثة إلى إسبانيا.

وينتظر أن يخوض يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المباراة أمام أتلتيكو مدريد بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد وجويل ماتيب وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون.

في خط الوسط: نابي كيتا وفابينيو وجوردان هندرسون.

في خط الهجوم: محمد صلاح ودييجو جوتا وساديو ماني.

المصرى اليوم

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