تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا

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يحل فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء ضيفا على شاختار دونيتسك الأوكراني ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2021/2022.

وتنطلق المباراة بين ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الموافق العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش العالمي.

ويسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره في هذه المباراة وتعزيز فرصه في التأهل عن المجموعة لدور الستة عشر بعد الخسارة المفاجئة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام فريق شيريف تيراسبول المولدوفي بنتيجة 2-1.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في هذه المجموعة برصيد 3 نقاط بينما يحتل شاختار دونيتسك المركز الرابع بنقطة واحدة خلف إنتر ميلان الإيطالي بفارق الأهداف فقط.

ووفقاً للعناصر المتاحة أمام الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد من المنتظر أن يخوض الملكي المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: ناتشو وإيدير ميليتاو ودافيد ألابا وفيرلاندميندي.

في خط الوسط: فيدي فالفيردي وكاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس.

في خط الهجوم: كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.