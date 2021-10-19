أخبار عاجلة

اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2021 تحت رعاية وزير التنمية البشرية -
"الغيثي" يقدم دعمًا ماليًا لمركز الملك سلمان لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة -
سيناتور أمريكي: سيطرة الجيش السوداني على السلطة ستكون لها عواقبها على العلاقات مع واشنطن -
الخارجية الأمريكية: تعليق مساعدات السودان بقيمة 700 مليون دولار -
رئيس الوزراء يبحث التعاون مع وزير الاقتصاد الفرنسي في باريس -
قافلة بيطرية تعالج 330 رأسًا من الحيوانات بقرية «الشيخ مكرم» بسوهاج -
حسام حسن: كنت واثقًا من عدم الخسارة أمام سموحة -
«دفع فيها ثمن غالٍ من أرواح الشهداء».. المتحدث العسكري يعلق على إلغاء حالة الطواري -
صيانة شمندورات النشات السياحية للحفاظ علي الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر -
للمرة الأولى مرة منذ سنوات.. مصر تلغي حالة الطوارئ في البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا

Print
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يحل فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء ضيفا على شاختار دونيتسك الأوكراني ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2021/2022.

وتنطلق المباراة بين ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الموافق العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش العالمي.

ويسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره في هذه المباراة وتعزيز فرصه في التأهل عن المجموعة لدور الستة عشر بعد الخسارة المفاجئة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام فريق شيريف تيراسبول المولدوفي بنتيجة 2-1.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في هذه المجموعة برصيد 3 نقاط بينما يحتل شاختار دونيتسك المركز الرابع بنقطة واحدة خلف إنتر ميلان الإيطالي بفارق الأهداف فقط.

ووفقاً للعناصر المتاحة أمام الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد من المنتظر أن يخوض الملكي المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: ناتشو وإيدير ميليتاو ودافيد ألابا وفيرلاندميندي.

في خط الوسط: فيدي فالفيردي وكاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس.

في خط الهجوم: كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سيناتور أمريكي: سيطرة الجيش السوداني على السلطة ستكون لها عواقبها على العلاقات مع واشنطن

سيناتور أمريكي: سيطرة الجيش السوداني على السلطة ستكون لها عواقبها على العلاقات مع واشنطن

الخارجية الأمريكية: تعليق مساعدات السودان بقيمة 700 مليون دولار

الخارجية الأمريكية: تعليق مساعدات السودان بقيمة 700 مليون دولار

رئيس الوزراء يبحث التعاون مع وزير الاقتصاد الفرنسي في باريس

رئيس الوزراء يبحث التعاون مع وزير الاقتصاد الفرنسي في باريس

قافلة بيطرية تعالج 330 رأسًا من الحيوانات بقرية «الشيخ مكرم» بسوهاج

قافلة بيطرية تعالج 330 رأسًا من الحيوانات بقرية «الشيخ مكرم» بسوهاج