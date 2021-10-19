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الأهلي يعود للتدريبات الجماعية اليوم استعدادًا للحرس الوطني

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الأهلي يعود للتدريبات الجماعية اليوم استعدادًا للحرس الوطني الأهلي يعود للتدريبات الجماعية اليوم استعدادًا للحرس الوطني

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يستأنف الأهلى تدريباته، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها للاعبين لمدة 48 ساعة استعدادا لمواجهة الحرس الوطنى المقررة السبت المقبل في إياب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وينتظر أن يركز موسيمانى خلال مران اليوم على تنفيذ بعض الجمل الفنية التي يرغب بيتسو موسيمانى المدير الفنى في تطبيقها خلال المباراة، كما يخصص فقرة للتصويب على المرمى والتعامل مع الكرات العرضية، وذلك بهدف علاج أزمة نقص التهديف التي يعانى منها الفريق، كما خضع حراس المرمى لتدريبات مكثفة لتجهيزهم جيدا.. وعقب المران سوف يجتمع المدير الفنى باللاعبين للتشديد عليهم بضرورة التركيز وبذل قصارى جهدهم للظهور بمستوى جيد في لقاء العودة لتحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات بالبطولة.

المصرى اليوم

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