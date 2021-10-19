موعد مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

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تتجه أنظار عشاق الملكي فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء صوب العاصمة الأوكرانية كييف من أجل متابعة مباراة فريق ريال مدريد أمام نظيره شاختار دونستيك.

ويحل ريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة ضيفا على شاختار دونستيك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2021/2022.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في هذه المجموعة برصيد 3 نقاط خلف المتصدر المفاجأة فريق شيريف تيراسبول المولدوفي وله 6 نقاط، بينما يحتل المركز الرابع بنقطة واحدة خلف إنتر ميلان الإيطالي بفارق الأهداف فقط لمصلحة الأخير.

وكان ريال مدريد قد سقط على ملعبه في الجولة الماضية من البطولة أمام المفاجأة فريق شيريف تيراسبول بنتيجة 2-1.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الموافق العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش العالمي.

ملعب مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا على ملعب «دونياس أرينا» في مدينة كييف الأوكرانية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا

سيتم نقل مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا عبر قناة: بي إن سبورتس 3 أتش دي بريميوم beIN Sports 3 HD Premium.