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خضع خالد وليد لاعب فريق اليد بالزمالك لبعض الفحوصات الطبية في الساعات الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة خالد وليد بإلتواء في الركبة اليمنى ووجود جزع في الرباط الصليبي الخلفي والرباط الخارجي مع قطع بالغضروف الخارجي للركبة اليمنى.

وتصل فترة غياب خالد وليد إلى ما يقرب من شهر حيث سيفتقده الزمالك فيما يقرب من 6 مباريات مقبلة ببطولة الدوري.

ويعتبر خالد وليد أحد العناصر المميزة في فريق اليد بالزمالك ويعتمد عليه الجهاز الفني بشكل أساسي لما يتمتع به من قدرات وخبرات كبيرة.