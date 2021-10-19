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موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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بحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات من جديد بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام باريس سان جيرمان، يحل العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء ضيفاً على نظيره فريق كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأتي المباراة بين مانشستر سيتي وكلوب بروج ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2021/2022.

ويحتل أصحاب الأرض فريق كلوب بروج المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف فقط خلف المتصدر باريس سان جيرمان، فيما يحتل الضيفو مانشستر سيتي المركز الثالث بـ 3 نقاط ويقبع في ذيل الجدول فريق لايبزيج بلا رصيد من النقاط.

وكان مانشستر سيتي قد حقق الفوز في آخر مبارياته على نظيره بيرنلي ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا عند الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش العالمي.

ملعب مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا على ملعب «جان برايدال» في مدينة بروج البلجيكية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

سيتم نقل مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا عبر قناة: بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium.

المصرى اليوم

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