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الصين تتسلم شعلة أولمبياد بكين 2022 الشتوية

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الصين تتسلم شعلة أولمبياد بكين 2022 الشتوية الصين تتسلم شعلة أولمبياد بكين 2022 الشتوية

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شهدت العاصمة اليونانية أثينا اليوم الثلاثاء، تسليم شعلة الدورة الأولمبية الشتوية المقررة في العاصمة الصينية بكين في العام المقبل، إلى اللجنة الصينية المنظمة للدورة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مراسم تسليم الشعلة تم خلال احتفالية في استاد باناثينايكو، المشيد بالكامل من الرخام، والذي احتضن أول دورة أولمبية حديثة في عام 1896.

وشهد الحفل حضور عدد قليل من الضيوف المدعوين، في ظل التدابير الخاصة بجائحة المستجد، وتستضيف العاصمة الصينية منافسات الأولمبياد الشتوي بين 4 و20 فبراير المقبل.

وشهدت مدينة أولمبيا اليونانية القديمة أمس الإثنين، إيقاد الشعلة الأولمبية، في احتفال اقتصر على عدد قليل من الضيوف المدعوين، وجرى إيقاد الشعلة الأولمبية في حفل تقليدي، لكن تقرر ألا تقطع الشعلة المسيرة الطويلة المعتادة في اليونان بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا.

وبدلا من مسيرة الشعلة، قام ثلاثة عدائين فقط بحمل الشعلة إلى معبد أكروبوليس في أثينا وظلت به خلال الليل، قبل تسليمها إلى اللجنة المنظمة للأولمبياد حيث ستبدأ رحلتها إلى الاستاد الأولمبي في بكين.، وستصبح بكين أول مدينة تستضيف كلا من الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، بعد استضافة أولمبياد 2008 (الصيفية).

المصرى اليوم

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