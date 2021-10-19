أحمد سامي: هناك تقارب في مستوى لاعبي الدوري.. وقد نستعين بحكام أجانب

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أكد أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أن بطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل ستكون صعبة للغاية، خاصة بعد صعود أندية شركات لديها قدرات مالية كبيرة.

وقال أحمد سامي، في تصريحات إذاعية: «بطولة الدوري الموسم المقبل، ستكون صعبة بعد صعود ناديي فاركو وفيوتشر اللذان يمتلكان المال»، مضيفًا: «هناك تقارب في المستوى بين معظم لاعبي الدوري، حيث أصبح لا يوجد فوارق فنية كبيرة».

وأوضح: «الأهلي والزمالك وبيراميدز، هم الأكثر استقرارًا بين أندية الدوري، حيث تمكنوا من الحفاظ على القوام الأساسي».

وعن مواجهة الاتحاد السكندري، في بداية الدوري قال: «مواجهة الاتحاد صعبة للغاية، حيث يمتلك الفريق المنافس مديرا فنيا على مستوى عالٍ من الكفاءة الفنية وهو حسام حسن»

وأشار: «سوف نطلب الاستعانة بحكام أجانب في مباريات الدوري، حال تعرضنا لأخطاء قوية، ولذلك نتمنى وجود تركيز من جانب الحكام وأن تقل الأخطاء».