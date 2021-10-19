بوكيتينو يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة لايبزيج في أبطال أوروبا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

بحثاً عن مواصلة المشوار بقوة في البطولة القارية، يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء نظيره لايبزيج الألماني ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل باريس سان جيرمان بعد أول جولتين قمة المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره كلوب بروج البلجيكي فيما يأتي مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثالث وله 3 نقاط.

وأعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراة لايبزيج، مساء اليوم، في الجولة الثالثة من البطولة.

وضمت القائمة 22 لاعباً هم:

دوناروما ولوتيلييه ونافاس وبيتو مازالا وداجبا وديالو وأشرف حكيمي وكيرير وكيمبيمبي وكورزاوا وماركينيوس ونونو مينديز ودانيلو وإيبيمبي ودراكسلر وإدريسا جايي وهيريرا وفينالدوم وماركو فيراتي وماورو إيكاردي وليونيل ميسي وكيليان مبابي.

ويفتقد باريس سان جيرمان 11 لاعباً في هذه المباراة، هم:

الثلاثي نيمار جونيور وسيرجيو راموس ولياندرو باريديس للإصابة، بينما يتخلف آنخيل دي ماريا للإيقاف إضافة إلى 7 لاعبين آخرين لأسباب فنية أو لاستبعادهم من القائمة الأوروبية.