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الحكم على مدرب الأسبق بالسجن 5 سنوات مع إيقاف التنفيذ

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الحكم على مدرب الزمالك الأسبق بالسجن 5 سنوات مع إيقاف التنفيذ الحكم على مدرب الأسبق بالسجن 5 سنوات مع إيقاف التنفيذ

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أصدرت إحدى المحاكم الجنوب إفريقية حكمًا بالسجن 5 سنوات مع إيقاف التنفيذ على المدير الفني السابق للزمالك الصربي ميتشو بعد اتهامة بارتكاب أفعال صنفت على أنها اعتداء جنسي.

وقالت صحيفة idiskitimes الجنوب إفريقي إن ميتشو اتهم بالاعتداء الجنسي تجاه إحدى السيدات التي تعمل في قسم VIP في ملعب ولفسون في جنوب أفريقيا.

وأضافت الصحيفة أن المحكمة قررت توقيع عقوبة على ميتشو المدرب الأسبق لأورلاند بايراتس والحالي لمنتخب زامبيا بالسجن لمدة 5 سنوات مع إيقاف التنفيذ عن الحادث الذي وقع في ديسمبر 2020.

مدرب الجديد ميلوتين سريدوفيتش ميتشو - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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