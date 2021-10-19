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الإسماعيلي ينتقد قرار لجنة الأندية بإقامة مباراة الدراويش والأهلي في برج العرب

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الإسماعيلي ينتقد قرار لجنة الأندية بإقامة مباراة الدراويش والأهلي في برج العرب الإسماعيلي ينتقد قرار لجنة الأندية بإقامة مباراة الدراويش والأهلي في برج العرب

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انتقد علاء وحيد، المتحدث باسم نادي الإسماعيلي، قرار رابطة الأندية بإقامة مواجهة الفريق أمام الأهلي في ملعب برج العرب بالإسكندرية المقرر يوم 27 أكتوبر المقبل، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، على ملعب برج العرب.

وقال وحيد، في تصريحات إذاعية: «لا نعلم سبب عدم ذهاب النادي الأهلي إلى الإسماعيلية لخوض مبارياته هناك».

وأضاف: «إذا كان ذلك لأسباب أمنية، نريد أن نعرف ما هي مبررات الأمن بعدم ذهاب القلعة الحمراء إلى الإسماعيلية».

وتابع: «حال تواجد الأهلي في الإسماعيلية سوف نحتفل به، ولن تحدث أي أزمات، ولكن الجميع يتعجب من عدم إقامة المباراة على ملعب الإسماعيلي والسفر إلى برج العرب».

وواصل: «نستعد بشكل جيد لمسابقة الدوري الممتاز، من خلال المباريات الودية، ونستهدف تقديم موسم مميز، كما أن جميع الصفقات التي تعاقدنا معها جاءت بطلب من طلعت يوسف، لكنه قد يكون طلب التعاقد مع صفقات أكثر وأفضل في بعض المراكز».

واختتم: «اللجنة الفنية بالإسماعيلي تقدمت باستقالتها بعد المجهود الكبير الذي بذلته في الفترة الماضية، وتنتظر الانتخابات المقبلة، والانتخابات سوف تجرى يوم 31 أكتوبر، ويتنافس على مقعد الرئيس 4 مرشحين، هم نصر أبوالحسن وهشام عناني ويحيى الكومي وعلي غيط».

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