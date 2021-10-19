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بيج رامي: «الشتاء سيظل يأتي لسنوات عديدة»

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بيج رامي: «الشتاء سيظل يأتي لسنوات عديدة» بيج رامي: «الشتاء سيظل يأتي لسنوات عديدة»

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وجه البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير عالمياً بـ بيج رامي، الشكر لعائلته ومدربيه وجماهير الكبيرة التي تسانده وتدعو الله من أجل فوزه في البطولات.

ووصل بيج رامي لمطار القاهرة صباح اليوم بعد فوزه بلقب مستر أوليمبيا 2021، ليصبح أول لاعب مصري يتوج بأهم وأقوى وأشهر لقب في عالم كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليين، وكان بيج رامي توج باللقب لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020.

وأشاد رامي بالدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ودوره في مساندة الرياضيين بشكل عام مؤكدًا على أن الألعاب الفردية تلقى معه اهتماماً بالغاً ولديه مشروع حقيقي من أجل صناعة الأبطال الأولمبيين وهو ما وضح في مشاركتنا الأخيرة في أولمبياد طوكيو.

وأشاد رامي بفريق كوسكواد بعدما نجح 4 من لاعبيه في الوقوف على مسرح أولمبيا والتنافس على اللقب الأغلى، مؤكداً على أن الفضل في ذلك يعود إلى اسلام قرطام مؤسس الفريق الذي يمتلك فكر حقيقي يسعى من خلاله لدعم الرياضة والألعاب الفردية التي تعتمد على القوة البدنية، وهو ما وضح جلياً في فوز سيف عيسى ببرونزية طوكيو في التايكوندو وأبطال مصر في مستر أولمبيا ولاعبي ستريت وورك اوت في أول مشاركة لهم في بطولة العالم بروسيا.

وأشار رامي إلى أن هدفه سيظل دائما هو أن يكون قادرا على اسعاد الجماهير وأن يكون مصدر فخر لهم ولمصر في كل المناسبات، مردداً عبارته الشهيرة «الشتاء سيظل يأتي لسنوات عديدة» في إشارة لنجاحه في الفوز بلقب مستر أولمبيا.

المصرى اليوم

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