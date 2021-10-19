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بيج رامي : تعبت كثيراً وأتمنى أن يمثل إنجازي حافزاً للرياضيين

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بيج رامي : تعبت كثيراً وأتمنى أن يمثل إنجازي حافزاً للرياضيين بيج رامي : تعبت كثيراً وأتمنى أن يمثل إنجازي حافزاً للرياضيين

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تمنى البطل المصري بيج رامي أن يكون مسلسل مشاركته في مستر أولمبيا نموذجاً أو حافزاً لأي رياضي لأنه لم يحقق اللقب في نسخة 2020 مرة واحدة بل أخذ خطوات عديدة ومشوار بدأ منذ عام 2013 حتى يصل إلى قمة بطولات العالم في كمال الأجسام.

وشدد بيج رامي على ضرورة أن يكون ما تحقق نموذجًا عاماً في كل المجالات لأن الإيمان بالهدف هو أهم شيء في رحلته نحو التتويج باللقب، خاصة انه مر بظروف صعبة للغاية وتحمل الكثير حتى يحقق ما وصل إليه.

ووصل صباح اليوم إلى مطار القاهرة الدولي النجم العالمي ممدوح السبيعي، الشهير بـ «بيج رامي» بطل مستر أوليمبيا 2021، بعدما نجح في التتويج باللقب، ليصبح اول لاعب مصري يتوج بأهم وأقوى وأشهر لقب في عالم كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليين، وكان بيج رامي توج باللقب لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020.

وبسؤاله عن رأيه في المنافسة هذا العام، أكد ممدوح السبيعي أن المنافسة كانت صعبة، وأقوى من العام الماضي، لأن هناك عدد من اللاعبين ظهروا بحالة فنية جيدة، مشيراً إلى أنه كان يعلم من البداية أن المنافسة ستنحصر في النهاية بينه وبين براندون كوري، الذي سبق له التتويج باللقب في نسخة 2019، وقاتل هذا العام من أجل الفوز باللقب الثاني، لكنه استطاع حسم اللقب لصالحه بعدما اعتاد على اللعب من أجل التفوق على نفسه حتى يستطيع قطع خطوات أوسع في مشوار البطولات، فهو لا ينظر للمنافس في كل مرة بل يجتهد ويؤدي المطلوب منه ثم يترك بعدها التوفيق لربنا لتقدير الأفضل له.

المصرى اليوم

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