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بيج رامي : الاستقبال التاريخي اليوم رسالة من المصريين إلى العالم

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بيج رامي : الاستقبال التاريخي اليوم رسالة من المصريين إلى العالم بيج رامي : الاستقبال التاريخي اليوم رسالة من المصريين إلى العالم

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أكد البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي على سعادته الكبيرة بالاستقبال الحاشد الذي وجده في مطار القاهرة اليوم الثلاثاء عقب وصوله إلى بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا، مشيراً إلى أنه كان ينتظر لحظة الاستقبال الحافل من جانب أولاد بلده في مصر، لكي يبهر المصريون العالم مرة أخرى باهتمامهم بأي نجاح يحققه أي رياضي مصري مثلما حدث عند تتويجه باللقب أول مرة.

وأضاف: «أثناء استقبالي للأوتوبيس المكشوف أعتبرها لحظات لا تقدر بثمن بالنسبة لي، لأن الجميع في مصر لديهم الرغبة في اسعادي من خلال تقديرهم الكبير لي، والالتفاف حولي لمشاركتي في كل انتصار بخلاف الفرحة التي أراها في عيونهم جميعا».

وتابع بيج رامي قائلا: «من أهم خطواتي لتحقيق هدفي في الفوز بمستر أولمبيا، هو وجود الدافع والحماس الدائم لدي، الذي يجعلني أستيقظ يوميًا ولدي خطط وأهداف لابد من تحقيقها تدريجياً من أجل اسعاد من حولي، خاصة أن تتويجي باللقب يوضح للعالم كله كيف يهتم المصريون بالرياضة خاصة الألعاب الفردية، وهو أمر يعود الفضل فيه لكل من حضر اليوم لاستقباله، أو من ساهم في إقامة هذه الاحتفالية البسيطة، أو من سارع لتوجيه التهنئة لي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تتويجي بلقب مستر أولمبيا».

ووصل صباح اليوم إلى مطار القاهرة الدولي النجم العالمي ممدوح السبيعي، الشهير بـ «بيج رامي» بطل مستر أوليمبيا 2021، بعدما نجح في التتويج باللقب، ليصبح اول لاعب مصري يتوج بأهم وأقوى وأشهر لقب في عالم كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليين، وكان بيج رامي توج باللقب لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020.

المصرى اليوم

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