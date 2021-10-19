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موكب استقبال بيج رامي يتحرك من المطار إلى الأهرامات ()

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موكب استقبال بيج رامي يتحرك من المطار إلى الأهرامات (فيديو) موكب استقبال بيج رامي يتحرك من المطار إلى الأهرامات ()

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تحرك منذ قليل الأوتوبيس المكشوف الذي استقله البطل العالمي بيج رامي عقب خروجه من مطار القاهرة بعد وصوله قادماً من نيويورك، بعدما نجح في التتويج بلقب مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي، ليصبح أول لاعب مصري يتوج بأهم وأقوى وأشهر لقب في عالم كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليين، وكان بيج رامي توج باللقب لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020.

ومن المنتظر أن يتجول موكب استقبال بيج رامي في شوارع القاهرة بداية من شارع صلاح سالم، مروراً بكوبري 6 أكتوبر، ثم الدقي، حتى يصل الأوتوبيس إلى آخر محطاته عند أحد الفنادق الكبرى في منطقة الأهرامات.

واستقبل البطل المصري العالمي بيج رامي كلا وفد من وزارة الشباب والرياضة نيابة عن الدكتور أشرف صبحي، وإسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد لكمال الأجسام، ورئيس اتحاد رياضة «ستريت وورك أوت»، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، وأعداد كبيرة من أهالي قرية «السبيعية» بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، من أسرة بيج رامي وأقاربه، كما حرصت الجماهير ووسائل الإعلام على التواجد في مطار القاهرة الدولي منذ الصباح الباكر، من أجل تكريمه بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق للمرة الأولى في الرياضة المصرية.

وأعد فريق كوسكواد الذي يلعب ضمن صفوفه بيج رامي استقبالًا خاصًا له، احتفالا بوصوله بعدما رفع علم في أكبر واقوى المحافل العالمية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

بيج رامي قبل خروجه تم استقباله بحفاوة شديدة داخل مطار القاهرة وتم اعداد برنامج حافل له بدأ منذ لحظة استقلاله الطائرة رقم (Ms986)، حيث تم وضع صورة رامي على كراسي الطائرة، بخلاف احتفال بسيط من طاقم الطائرة بالبطل المصري، وتكرر الاحتفال بعد نزوله مطار القاهرة في صالة 3.

بيج رامي

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المصرى اليوم

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