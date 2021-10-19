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بيج رامي يعتذر لمحبيه وللجماهير المصرية .. تعرف على السبب

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بيج رامي يعتذر لمحبيه وللجماهير المصرية .. تعرف على السبب بيج رامي يعتذر لمحبيه وللجماهير المصرية .. تعرف على السبب

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وجه ممدوح السبيعي اعتذاراً لمحبيه وجماهيره على الظروف التي تسببت في تأخر عودته من الولايات المتحدة لمدة 24 ساعة ، مؤكداً أنه كان في حاجة شديدة للعودة لمصر في أسرع وقت ممكن في ظل الحب المتبادل بينه وبين الجميع، خاصة كل من اقتطع من وقته من أجل استقباله في المطار، أو من لم يستطع الحضور لظروف خاصة.

وتابع حامل لقب مستر أولمبيا تصريحاته قائلا: «منذ اللحظة الأولى عقب فوزي بلقب مستر أولمبيا في نسخة العام الماضي بذلت أقصى جهد ممكن من أجل الحفاظ على اللقب، لقناعتي أن التتويج به للعام الثاني على التوالي فخر لي ولبلدي وللجماهير المصرية وكل جمهور بيج رامي في كل الدول العربية وأرجاء العالم».

وشدد رامي على سعادته الكبيرة بحصده اللقب للعام الثاني على التوالي، لأن الفوز جاء بصعوبة في ظل المنافسة القوية التي شهدتها هذه النسخة من مستر أولمبيا.

ووصل صباح اليوم إلى مطار القاهرة الدولي النجم العالمي ممدوح السبيعي، الشهير بـ «بيج رامي» بطل مستر أوليمبيا 2021، بعدما نجح في التتويج باللقب، ليصبح اول لاعب مصري يتوج بأهم وأقوى وأشهر لقب في عالم كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليين، وكان بيج رامي توج باللقب لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020.

المصرى اليوم

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