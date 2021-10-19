أتلتيكو مدريد ضد ليفربول .. 5 معارك ثنائية تحسم «موقعة» دوري أبطال أوروبا

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يستضيف ملعب واندا متروبوليتانو مواجهة من العيار الثقيل، ستجمع بين صاحب الأرض أتلتيكو مدريد الإسباني ونظيره ليفربول الإنجليزي، وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

التقى الفريقان آخر مرة في دور الـ16 من نسخة 2019-20 من المسابقة، هناك حقق فريق الأتليتي مفاجأة كبيرة بإقصائه على حامل اللقب 4-2 في مجموع المباراتين.

في حين أن المخاطر ليست كبيرة هذه المرة، حيث يتنافس الفريقان على المركز الأول في المجموعة الثانية. ليفربول حاليًا في المركز الأول برصيد ستة نقاط، بعد أن فاز في كلتا المباراتين حتى الآن. لكن أتليتيكو متأخر بنقطتين فقط عن الريدز.

إذا تغلب فريق الأتليتي على الريدز، فسيحتلون صدارة المجموعة. ومع ذلك، فإن ليفربول مختلف عن الفريق الذي واجهوه في المرة السابقة.

بعد تراجع كبير في مستواه الموسم الماضي، عاد رجال المدرب الألماني يورجن كلوب إلى أفضل مستوياتهم في هذا الموسم. ومع ذلك، فإن أتلتيكو يحب التحديات، وقد ظهرت مفاجآت في ليالي كبيرة مثل هذه من قبل.

وترصد صحيفة «المصري اليوم» أبرز 5 مواجهات ثنائية في موقعة أتلتيكو مدريد وليفربول..

5- فابينيو (ليفربول)- كوكي (أتلتيكو مدريد)

يمكن الفوز بجزء كبير من المباراة في خط الوسط، خاصة في هذه المباراة. سيواجه فابينيو المهمة الشاقة المتمثلة في مواكبة طاقة كوكي الرائعة.

غالبًا ما يكون الإسباني هو المنسق في فريق أتلتيكو. إنه يخلق الكثير من الفرص الهجومية بالإضافة إلى مساحة للاعبين المتقدمين وهو ما يُشكل خطورة على دفاعات الفريق المدريدي في المباراة.

وسيتعين على فابينيو بذل جُهد مُضاعف من أجل تغطية دفاع ليفربول الرباعي ضد كوكي.

4- أرنولد (ليفربول)- كاراسكو (أتلتيكو مدريد).

أحدث ترينت ألكساندرأرنولد ثورة في مركز الظهير بمهاراته الهجومية المُخيفة، ويتم الترحيب به على نطاق واسع باعتباره أحد أفضل المدافعين في كرة القدم الآن.

لقد جلب بعدًا جديدًا لهجوم ليفربول من خلال التقدم وإرسال الكرات العرضية إلى المُهاجمين. يُقدم أرنولد عددًا مجنونًا من التمريرات الحاسمة ويرتبط ببراعة بمحمد صلاح في خط هجوم الريدز.

هذه الجودة، بالطبع، ستكون حاسمة ضد دفاع أتليتيكو الحازم. ولكن سيتعين على ألكسندر أرنولد أيضًا الانتباه إلى واجباته الدفاعية أثناء مواجهة يانيك كاراسكو.

مع مواجهة ماركوس يورينتي لسباق مع الزمن لتحقيق لياقته البدنية، من المرجح أن يبدأ البلجيكي كجناح أيسر لأتلتيكو. سيبحث عن استغلال المساحة التي خلفها مدافع ليفربول والحصول على بعض التمريرات العرضية.

3- كيران تريبيير (أتلتيكو مدريد)- ساديو ماني (ليفربول)

فاجأ كيران تريبيير الجميع باستعادة أفضل مستوياته في أتلتيكو مدريد. لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً ليصبح لاعبًا مهمًا في تشكيلة الأرجنتيني دييجو سيميوني. يُعتبر الآن أحد أفضل اللاعبين في مركزه في الدوري الإسباني.

على الرغم من أنه ليس ظهيرًا هجوميًا، إلا أن تريبيير يعوض افتقاره إلى الناحية الهجومية من خلال ذكاءه الدفاعي القوي. ومع ذلك، سيتم اختبار مهارات اللاعب الإنجليزي من قبل ساديو ماني الذي يُقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة.

مع ستة أهداف في عشر مباريات عبر جميع المسابقات، فإن النجم السنغالي في حالة تأهب. لقد استعاد غرائزه مرة أخرى.

2- محمد صلاح (ليفربول)- جيفري كوندوجبيا (أتلتيكو مدريد)

مع تعافي جوزيه خيمينيز من الإصابة، سيتعين على جيفري كوندوجبيا تحمل المهمة الشاقة المتمثلة في التعامل مع النجم الدولي المصري محمد صلاح، الذي يعيش حاليًا أفضل فتراته على الاطلاق.

مدافع جمهورية إفريقيا الوسطى، الذي جاء قادمًا من فالنسيا العام الماضي، يخوض موسم 2021-22 مع أتلتيكو مدريد. لقد جلب الكثير من الهدوء والحيوية للدفاع.

لعب في ثلاثة دفاع مع فيليبي وميجيل هيرموسو، كانت تمريراته ممتازة، ومع ذلك، تنتظر مواجهة صعبة ومُعقدة للغاية عندما يواجه صلاح الثلاثاء.

سجل صلاح في كل من آخر ثماني مباريات له مع ليفربول، ويبدو أنه لا يمكن إيقافه في الوقت الحالي. لقد جمع بين السرعة والتحكم الممتاز في الكرة لتمزيق الدفاعات، وخلق الكثير من الفرص أيضًا.

لن يكون الحفاظ على هدوء صلاح عملاً عاديًا، لذا سيتعين على كوندوجبيا حشد كل قوته عندما يواجه الفرعون المصري.

1- فيرجيل فان ديك (ليفربول)- لويس سواريز (أتلتيكو مدريد)

سيواجه فيرجيل فان ديك نظيره لويس سواريز، وهما من أفضل اللاعبين في موقعيهما ،وجهاً لوجه في مبارزة جذابة يوم الثلاثاء.

بالطبع، التقيا بعضهما البعض من قبل، خاصة خلال مباراة نصف النهائي بين ليفربول وبرشلونة منذ أكثر من عامين. بينما سجل الأوروجواياني في مباراة الذهاب، ضحك فان ديك في النهاية.

الآن في أتلتيكو، سيحاول صاحب الرقم 9 السابق في الريدز أن يحظى بفرص أمام فريقه القديم مرة أخرى. سجل سواريز بالفعل في مرمى فريق آخر من فريقه السابق في الدوري الإسباني قبل أسابيع قليلة.

سيكون فان ديك، الذي عاد بقوة إلى الفريق بعد أن غاب عن الملاعب في الموسم الماضي بسبب الإصابة، على موعد مع مواجهة شاقة ومُعقدة جدًا أمام مهاجم أتليتيكو مدريد.