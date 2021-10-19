اختبار طبي لـ«محمود متولي» قبل مران الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يخضع محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء لتحديد موقفه من الانتظام في التدريبات الجماعية.

وكان الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بفريق الأهلي قد صرح في وقت سابق بانتظام متولي في التدريبات الجماعية بعد عودة الفريق الأحمر من رحلة النيجر.

واشتكى محمود متولي من الإصابة بآلام في أوتار الركبة، والتي تعرض لها قبل مباراة الفريق الودية أمام بتروجت الشهر الماضي.

ويحسم الاختبار الطبي الذي سيخضع له متولي قبل انطلاق مران اليوم موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر يوم السبت المقبل على استاد السلام في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.