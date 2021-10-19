أخبار عاجلة

رفض النادي توضيح إصابته .. هالاند يقترب من الغياب إلى نهاية ىالموسم -
بعد الفوز ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة.. جنا أشرف: الفوز على الجزائر كان غير متوقعاً -
«أفشت علاقة سرية لـ أحمد عز بنجمة لبنانية».. تفاصيل أبرز المعارك المثيرة للجدل لـ نضال الأحمدية -
"حزب الله" يدعو لرحيل المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت -
ولي العهد يعلن انتهاء أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر -
رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول -
تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور) -
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور) -
بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة -
بشري لاهالي المنيا ..دراسة عودة قطار 777 وبعض الخطوط الملغاة ( التفاصيل ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

اختبار طبي لـ«محمود متولي» قبل مران الأهلي

Print
اختبار طبي لـ«محمود متولي» قبل مران الأهلي اختبار طبي لـ«محمود متولي» قبل مران الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يخضع محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء لتحديد موقفه من الانتظام في التدريبات الجماعية.

وكان الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بفريق الأهلي قد صرح في وقت سابق بانتظام متولي في التدريبات الجماعية بعد عودة الفريق الأحمر من رحلة النيجر.

واشتكى محمود متولي من الإصابة بآلام في أوتار الركبة، والتي تعرض لها قبل مباراة الفريق الودية أمام بتروجت الشهر الماضي.

ويحسم الاختبار الطبي الذي سيخضع له متولي قبل انطلاق مران اليوم موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر يوم السبت المقبل على استاد السلام في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكالة الطاقة الذرية: إيران تغذي المزيد من أجهزة الطرد باليورانيوم عالي التخصيب

وكالة الطاقة الذرية: إيران تغذي المزيد من أجهزة الطرد باليورانيوم عالي التخصيب

وفاة نائب رئيس جامعة المنيا عقب تعرضه لازمة صحية

وفاة نائب رئيس جامعة المنيا عقب تعرضه لازمة صحية

وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يتفقد مدارس إدارة الرياض التعليمية

وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يتفقد مدارس إدارة الرياض التعليمية

اخلاء سبيل الضابط المتهم بالتعدي على محامي بقسم المنتزة بكفالة 5 آلاف جنيه (تفاصيل)

اخلاء سبيل الضابط المتهم بالتعدي على محامي بقسم المنتزة بكفالة 5 آلاف جنيه (تفاصيل)