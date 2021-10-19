أخبار عاجلة

رفض النادي توضيح إصابته .. هالاند يقترب من الغياب إلى نهاية ىالموسم -
بعد الفوز ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة.. جنا أشرف: الفوز على الجزائر كان غير متوقعاً -
«أفشت علاقة سرية لـ أحمد عز بنجمة لبنانية».. تفاصيل أبرز المعارك المثيرة للجدل لـ نضال الأحمدية -
"حزب الله" يدعو لرحيل المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت -
ولي العهد يعلن انتهاء أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر -
رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول -
تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور) -
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور) -
بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة -
بشري لاهالي المنيا ..دراسة عودة قطار 777 وبعض الخطوط الملغاة ( التفاصيل ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الحرس الوطني يحدد موعد وصوله للقاهرة لمواجهة الأهلي

Print
الحرس الوطني يحدد موعد وصوله للقاهرة لمواجهة الأهلي الحرس الوطني يحدد موعد وصوله للقاهرة لمواجهة الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حدد نادي الحرس الوطني بطل النيجر، موعد وصوله إلى القاهرة من أجل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأخطر بطل النيجر نظيره الأهلي، اليوم، بتحديد يوم الخميس المقبل من أجل القدوم إلى القاهرة، وقبل خوض المباراة بيومين.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه يوم الجمعة على ملعب الأهلي والسلام الذي يستضيف اللقاء، حسب لوائح فيفا التي تمنح الفريق الضيف التدرب على ملعب المباراة، قبل انطلاقها بمدة 24 ساعة.

ويستضيف الأهلي نظيره الحرس الوطني بطل النيجر، مساء يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بهدف لكل فريق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكالة الطاقة الذرية: إيران تغذي المزيد من أجهزة الطرد باليورانيوم عالي التخصيب

وكالة الطاقة الذرية: إيران تغذي المزيد من أجهزة الطرد باليورانيوم عالي التخصيب

وفاة نائب رئيس جامعة المنيا عقب تعرضه لازمة صحية

وفاة نائب رئيس جامعة المنيا عقب تعرضه لازمة صحية

وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يتفقد مدارس إدارة الرياض التعليمية

وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يتفقد مدارس إدارة الرياض التعليمية

اخلاء سبيل الضابط المتهم بالتعدي على محامي بقسم المنتزة بكفالة 5 آلاف جنيه (تفاصيل)

اخلاء سبيل الضابط المتهم بالتعدي على محامي بقسم المنتزة بكفالة 5 آلاف جنيه (تفاصيل)