الحرس الوطني يحدد موعد وصوله للقاهرة لمواجهة الأهلي

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حدد نادي الحرس الوطني بطل النيجر، موعد وصوله إلى القاهرة من أجل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأخطر بطل النيجر نظيره الأهلي، اليوم، بتحديد يوم الخميس المقبل من أجل القدوم إلى القاهرة، وقبل خوض المباراة بيومين.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه يوم الجمعة على ملعب الأهلي والسلام الذي يستضيف اللقاء، حسب لوائح فيفا التي تمنح الفريق الضيف التدرب على ملعب المباراة، قبل انطلاقها بمدة 24 ساعة.

ويستضيف الأهلي نظيره الحرس الوطني بطل النيجر، مساء يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بهدف لكل فريق.