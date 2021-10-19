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كشف منظمو النسخة الأولى من سباق الجائزة الكبرى السعودي، المقرر في الخامس من ديسمبر، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، أن السباق يمكن أن يقام بحضور جماهيري بكامل سعة المدرجات.

وكان مقررا في البداية السماح بحضور جماهيري بنسبة 40 %، لكن يسمح حاليا بالحضور بنسبة 100 %.

جاء ذلك عقب تخفيف قيود وإجراءات مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد في السعودية.

وبعد إقامة السباق السعودي بأسبوع واحد، تختتم منافسات بطولة العالم لفورمولا 1، بإقامة سباق أبوظبي والذي سيكون رابع سباق في الموسم يقام في الدول العربية، وهو رقم قياسي.

وتشارك قطر أيضا للمرة الأولى في استضافة سباقات فورمولا1، في نوفمبر المقبل، بينما كانت البحرين قد استضافت السباق الافتتاحي للموسم في مارس استمرارا لمشاركتها وأبوظبي في المشاركة بمنافسات فورمولا1، منذ فترة طويلة.