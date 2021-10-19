نيمار وراموس ودى ماريا أبرز الغائبين عن مواجهة باريس سان جيرمان أمام لايبزيج بدوري الأبطال

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أعلن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراة لايبزيج، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

ويتصدر العملاق الباريسي المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متساويا مع كلوب بروج البلجيكي، ثم مانشستر سيتي الإنجليزي بـ3 نقاط، بينما يتذيل لايبزيج الترتيب دون رصيد.

تضم قائمة الفريق البارسى 22 لاعبا، وهم: «دوناروما، لوتيلييه، نافاس، بيتومازالا، داجبا، ديالو، حكيمي، كيرير، كيمبيمبي، كورزاوا، ماركينيوس، نونو مينديز، دانيلو، إيبيمبي، دراكسلر، إدريسا جايي، هيريرا، فينالدوم، فيراتي، إيكاردي، مبابي، ميسي».

في المقابل، يغيب 11 لاعبا، وهم: «الثلاثي نيمار جونيور، سيرجيو راموس ولياندرو باريديس للإصابة، بينما يتخلف آنخيل دي ماريا للإيقاف إضافة إلى 7 لاعبين آخرين لأسباب فنية أو استبعادهم من القائمة الأوروبية».