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بعد إصابته.. 4 مواجهات قوية يغيب عنها صلاح محسن مع الأهلي

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بعد إصابته.. 4 مواجهات قوية يغيب عنها صلاح محسن مع الأهلي بعد إصابته.. 4 مواجهات قوية يغيب عنها صلاح محسن مع الأهلي

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ضربت لعنة الإصابة نجم جديد من صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قبل أيام من مواجهة الحسم المرتقبة للمارد الأحمر أمام نظيره الحرس الوطني بطل النيجر في البطولة الإفريقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الحرس الوطني بطل النيجر يوم السبت المقبل في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على استاد الأهلي وي السلام.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 1-1 وسجل هدف المارد الأحمر علي معلول من ركلة جزاء وشهدت هذه المباراة غياب جناح الفريق الشاب الموهوب صلاح محسن للإصابة.

ووفقاً لمصادر داخل النادي الأهلي فقد أثبتت الأشعة التي خضع لها صلاح محسن تعرضه للإصابة بشرخ في شظية القدم ومن المتوقع غيابه لفترة من 3 أسابيع إلى شهر.

ووفقاً لإصابة اللاعب والفترة التي سيغيبها من المنتظر أن يغيب صلاح محسن عن المباريات التالية:

وبات صلاح محسن في الفترة الماضية عنصراً هجومياً مميزاً في صفوف الأهلي وبديل ذهبي للمدرب بيتسو موسيماني دائماً ما يكون لديه الحلول في المباريات الصعبة.

المصرى اليوم

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