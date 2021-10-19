أخبار عاجلة

رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول -
تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور) -
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور) -
بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة -
بشري لاهالي المنيا ..دراسة عودة قطار 777 وبعض الخطوط الملغاة ( التفاصيل ) -
مرتضى منصور يعود للزمالك.. ممدوح عباس يستشكل ضد قرار محكمة القضاء الإداري -
هل عليك شرائها؟.. النسخة الجديدة «مازدا MX-5» بين صلابة النسخة القديمة وموثوقية الحديثة -
نجم ليفربول السابق لـ«المصري اليوم»: حققنا فوزًا عظيمًا على مانشستر يونايتد.. وصلاح استثنائي -
طالبات فصل المشغولات الصوفية يتدربن على طرق الفرز بمركز التنمية في مطروح -
أسعار الذهب فى الجزائر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مناقشات في الفيفا حول نمو كرة القدم النسائية وسبل النهوض بها

Print
مناقشات في الفيفا حول نمو كرة القدم النسائية وسبل النهوض بها مناقشات في الفيفا حول نمو كرة القدم النسائية وسبل النهوض بها

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عقدت المجموعة الاستشارية الفنية بقيادة مدربة الأمريكي السابقة لكرة القدم جيل إليس جلسة مناقشات تناولت عدة موضوعات تهدف لتطوير كرة القدم النسائية وتطويرها ومن بينها إقامة بطولة لكرة القدم كل عامين، إقامة كأس العالم للأندية للسيدات.

وكجزء من عملية تشاور أكثر شمولاً، ضمت المشاورات أيضًا الشركاء الآخرين في كرة القدم النسائية ومن بينهم الاتحادات، الأعضاء والاتحادات القارية والأندية والبطولات والفرق.

وقد عقدت المجموعة الاستشارية الفنية التي تضم لاعبين ومدربين وحكام وإداريين وعلماء رياضيين ومديرين تنفيذيين، ممثلين عن كل من الاتحادات القارية الست، اجتماعها الثاني يوم الجمعة 15 أكتوبر.

وقالت جيل إليس، التي تترأس مجموعة الفيفا الفنية الاستشارية لكرة القدم للسيدات: يشرفني أن يتم اختياري من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لقيادة هذا المشروع ونمو كرة القدم النسائية هو هدف رئيسي للفيفا.

وأضافت: مثل أي مبادرة، تتمثل الخطوة الأولى في جمع كل المعلومات والبدء في اتخاذ الخطوات التالية لبحث الكيفية في إحداث تغييرات ملموسه من أجل نمو وتطور لعبة السيدات من قبل المجموعة الاستشارية، وبالتأكيد لقد حان الوقت لكرة القدم النسائية لتولي الأهمية التي تتمتع بها على جميع المستويات وخلق مسارها الخاص للنمو والتقدم، مع التأكيد على ضروره التنسيق الواضح مع مسابقات الرجال لتجنب تداخل التقويمات.

و قد أكدت إليس ذلك بقولها: سنأخذ المعلومات التي تم جمعها من المجموعة الاستشارية الفنية ومجموعات استشارية أخرى أوسع نطاقاً لنشر الأفكار المستنيرة على اوسع نطاق.

وتضم قائمة المشاركات في المجموعة الاستشارية الفنية كل من:

دينا كاستيلانوس (فينزويلا) – لاعبة حاليه

ديزيريه إليس ()- مدربة منتخب وطني

لورا جورج (فرنسا)- ادارية / لاعبة سابقة

إيما هايز (إنجلترا) – مدربة نادي

ليندسي حوران (الولايات المتحدة الأمريكية)- لاعبة حاليه

كارينا ليبلانك (كندا)- لاعبة سابقة

كريستين ليلي (الولايات المتحدة الأمريكية)- لاعبة سابقة

أليكس مورجان (الولايات المتحدة الأمريكية)- لاعبة سابقة

دورين نبواير (كينا) – ادارية

أسيسات أوشوالا )نيجيريا)- لاعبة حاليه

مارك بارسونز (انجلترا)- مدربة نادي

ريكاردو رامبو (البرازيل)- مدربة منتخب وطني

ويندي رينارد (فرنسا)- لاعبة حاليه

على رايلي (نيوزيلندا)- لاعبة حاليه

لوتا شيلين (السويد)- لاعبة سابقة

داون سكوت (انجلترا)- عالمة رياضية

كيلي سميث (انجلترا)- لاعبة سابقة

بيبيانا شتاينهاوس ويب (ألمانيا)- حكم

بيا ساندهاج (السويد)- مدربة منتخب وطني

خورخي فيلدا (إسبانيا)- مدربة منتخب وطني

صن وين (الصين)- لاعبة سابقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا تطبق إجراءات صارمة لمواجهة إحجام المواطنين عن تلقيح كورونا

روسيا تطبق إجراءات صارمة لمواجهة إحجام المواطنين عن تلقيح كورونا

بمبلغ خيالي.. ديفيد بيكهام «واجهة» كأس العالم 2022 في قطر

بمبلغ خيالي.. ديفيد بيكهام «واجهة» كأس العالم 2022 في قطر

أمريكا تدرج روسيا ضمن قائمة "الجنسيات المشردة"

أمريكا تدرج روسيا ضمن قائمة "الجنسيات المشردة"

مدرب الأهلي : كيروش يستحق التواجد في كأس العالم.. ومصر أفضل منتخب بأفريقيا

مدرب الأهلي : كيروش يستحق التواجد في كأس العالم.. ومصر أفضل منتخب بأفريقيا