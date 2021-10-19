مناقشات في الفيفا حول نمو كرة القدم النسائية وسبل النهوض بها

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عقدت المجموعة الاستشارية الفنية بقيادة مدربة المنتخب الأمريكي السابقة لكرة القدم جيل إليس جلسة مناقشات تناولت عدة موضوعات تهدف لتطوير كرة القدم النسائية وتطويرها ومن بينها إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم كل عامين، إقامة كأس العالم للأندية للسيدات.

وكجزء من عملية تشاور أكثر شمولاً، ضمت المشاورات أيضًا الشركاء الآخرين في كرة القدم النسائية ومن بينهم الاتحادات، الأعضاء والاتحادات القارية والأندية والبطولات والفرق.

وقد عقدت المجموعة الاستشارية الفنية التي تضم لاعبين ومدربين وحكام وإداريين وعلماء رياضيين ومديرين تنفيذيين، ممثلين عن كل من الاتحادات القارية الست، اجتماعها الثاني يوم الجمعة 15 أكتوبر.

وقالت جيل إليس، التي تترأس مجموعة الفيفا الفنية الاستشارية لكرة القدم للسيدات: يشرفني أن يتم اختياري من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لقيادة هذا المشروع ونمو كرة القدم النسائية هو هدف رئيسي للفيفا.

وأضافت: مثل أي مبادرة، تتمثل الخطوة الأولى في جمع كل المعلومات والبدء في اتخاذ الخطوات التالية لبحث الكيفية في إحداث تغييرات ملموسه من أجل نمو وتطور لعبة السيدات من قبل المجموعة الاستشارية، وبالتأكيد لقد حان الوقت لكرة القدم النسائية لتولي الأهمية التي تتمتع بها على جميع المستويات وخلق مسارها الخاص للنمو والتقدم، مع التأكيد على ضروره التنسيق الواضح مع مسابقات الرجال لتجنب تداخل التقويمات.

و قد أكدت إليس ذلك بقولها: سنأخذ المعلومات التي تم جمعها من المجموعة الاستشارية الفنية ومجموعات استشارية أخرى أوسع نطاقاً لنشر الأفكار المستنيرة على اوسع نطاق.

وتضم قائمة المشاركات في المجموعة الاستشارية الفنية كل من:

دينا كاستيلانوس (فينزويلا) – لاعبة حاليه

ديزيريه إليس (روسيا)- مدربة منتخب وطني

لورا جورج (فرنسا)- ادارية / لاعبة سابقة

إيما هايز (إنجلترا) – مدربة نادي

ليندسي حوران (الولايات المتحدة الأمريكية)- لاعبة حاليه

كارينا ليبلانك (كندا)- لاعبة سابقة

كريستين ليلي (الولايات المتحدة الأمريكية)- لاعبة سابقة

أليكس مورجان (الولايات المتحدة الأمريكية)- لاعبة سابقة

دورين نبواير (كينا) – ادارية

أسيسات أوشوالا )نيجيريا)- لاعبة حاليه

مارك بارسونز (انجلترا)- مدربة نادي

ريكاردو رامبو (البرازيل)- مدربة منتخب وطني

ويندي رينارد (فرنسا)- لاعبة حاليه

على رايلي (نيوزيلندا)- لاعبة حاليه

لوتا شيلين (السويد)- لاعبة سابقة

داون سكوت (انجلترا)- عالمة رياضية

كيلي سميث (انجلترا)- لاعبة سابقة

بيبيانا شتاينهاوس ويب (ألمانيا)- حكم

بيا ساندهاج (السويد)- مدربة منتخب وطني

خورخي فيلدا (إسبانيا)- مدربة منتخب وطني

صن وين (الصين)- لاعبة سابقة.