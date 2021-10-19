الكشف عن قائمة حكام بطولة كأس العرب

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قامت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتعيين 52 حكماً (12 حكم ساحة، و24 حكماً مساعداً، و16 حكم فيديو) من 27 دولة من جميع الاتحادات القارية للتحكيم في مباريات بطولة كأس العرب 2021 التي ستقام في قطر.

وتنطلق بطولة كأس العرب يوم الثلاثاء 30 نوفمبر بمباراة بين تونس وموريتانيا على استاد أحمد بن على. وتستهل قطر، مستضيفة البطولة، مشوارها في نفس اليوم حين تواجه البحرين في استاد البيت، فيما تختتم النسخة الأولى لكأس العرب بإقامة المباراة النهائية يوم السبت 18 ديسمبر على استاد البيت.

وسيتم مراقبة الحكام المعينين عن كثب قبل وأثناء البطولة من قبل أخصائيين فنيين بما في ذلك مدربي الحكام وحكام الفيديو، ومدربي لياقة بدنية وأخصائيي علاج طبيعي وعلماء رياضة لأجل تزويد الحكام والحكام المساعدين وحكام الفيديو بأفضل تحضير ودعم ممكنين.

حكام بطولة كأس العرب

تمثل البطولة، التي سيتم الاستعانة فيها بتقنية الحكم المساعد الفيديو (الفار) خطوة مهمة على طريق كأس العالم قطر ٢٠٢٢ لحكام المباريات المشاركين.

ويشارك في بطولة كأس العرب منتخب مصر الأول تحت قيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش.