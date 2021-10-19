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قالت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية، الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد بأنه صاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة، أن«بيونج يانج» أطلقت الصاروخ الباليستي بالقرب من منطقة «سينبو» بإقليم «هامغيونغ الجنوبي» باتجاه البحر الشرقي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

ورصد الجيش الكوري الجنوبي عملية الإطلاق، وذكرت هيئة الأركان أن سلطات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري حاليا تحليلا شاملا بشأن المعلومات الإضافية.

ومن جهته، عبر مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي عن «أسفه الشديد» إزاء إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي قصير المدى وحث «بيونج يانج» على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وعقد المجلس جلسة بعد وقت قصير من إطلاق الصاروخ، وصرح المكتب الرئاسي في بيان: «أعضاء المجلس يعبرون عن أسفهم الشديد إزاء الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي في الوقت الذي تجرى فيه مشاورات نشطة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان، وغيرها من الدول الرئيسة لدفع مراحل إرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية». وأضاف البيان أن «الأعضاء حثوا كوريا الشمالية على التقدم بسرعة للحوار».

ونفذت «بيونج يانج» سلسلة من الاختبارات الصاروخية في الأسابيع القليلة الماضية وزعمت أنها لصواريخ كروز تفوق سرعتها سرعة الصوت وأخرى طويلة المدى علاوة على تجارب لصواريخ مضادة للطائرات ودفاعات جوية.

ويأتي إطلاق «بيونج يانج» للصاروخ في الوقت الذي يتواجد فيه كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في واشنطن لمناقشة الجهود المشتركة لإعادة كوريا الشمالية إلى طاولة الحوار من خلال المساعدات الإنسانية والحوافز الأخرى. ومن المقرر أن يجري كبار المبعوثين النوويين للدول الثلاث اجتماعا، الثلاثاء، في واشنطن بعد آخر اجتماع بينهم في اليابان في الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يلتقي رؤساء المخابرات لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في كوريا الجنوبية لإجراء محادثات مغلقة بشأن كوريا الشمالية.

وفي وقت سابق، تعهد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، ببناء «جيش لا يُقهر»، وقال إن تطوير الأسلحة كان للدفاع عن النفس وليس لبدء الحرب، مضيفًا: «نحن لا نناقش الحرب مع أحد، بل نناقش الحرب نفسها، وزيادة ردع الحرب حرفيًا من أجل حماية السيادة الوطنية»، وأوضح أن مساعيه لبناء جيشه لا تستهدف كوريا الجنوبية وأنه لا ينبغي أن تكون هناك حرب أخرى بين الكوريين.

وأشار كيم إلى أن كوريا الجنوبية تطبق معايير مزدوجة لمواصلة تعزيز القدرات العسكرية، بينما تتحدث ظاهريًا عن السلام والتعاون والازدهار، بما يقوض التوازن العسكري في شبه الجزيرة الكورية.