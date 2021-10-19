أخبار عاجلة

"المباركي" لرتبة عميد بشرطة جازان -
تحت مظلة موسم الرياض .. مرسول بارك يحتضن قمة برشلونة وبوكاجونيورز -
المملكة المتحدة: على العالم اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة تحديات التغير المناخي -
"مدخلي": السعودية تعقد قمة الشرق الأوسط الأخضر لاستشراف مستقبل البيئة العالمي -
"الصحة العالمية": اللقاحات وحدها لن توقف "كورونا" ولابد من الكمامة والتباعد -
ولي العهد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية -
مستشار بايدن: بوتين يقترب من استخدام الغاز كسلاح -
«الإصابة بالفيروس دون ظهور الأعراض».. الصحة توجه رسالة للمصريين بشأن كورونا -
تٱجيل محاكمة سائقين متهمين بقتل زميلهما بالخانكة إلى 26 ديسمبر -
تحرير 10 محاضر تموينية في شمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تأثيرها وصل إلى ولبنان.. هزة أرضية قوتها أعلى من 6 درجات شرق البحر المتوسط

Print
تأثيرها وصل إلى مصر ولبنان.. هزة أرضية قوتها أعلى من 6 درجات شرق البحر المتوسط تأثيرها وصل إلى ولبنان.. هزة أرضية قوتها أعلى من 6 درجات شرق البحر المتوسط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية للزلازل، سجلت هزة ارضية الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلى موقعها شرق البحر المتوسط بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان عدة مناطق.

وذكرت وكالة رويترز، صباح اليوم الثلاثاء، أن السكان شعروا بزلزال في القاهرة، فيما أفادت سكاي نيوز عربية بأن الهزة شعر بها أيضا سكان لبنان.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة في العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل في كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر في رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«الإصابة بالفيروس دون ظهور الأعراض».. الصحة توجه رسالة للمصريين بشأن كورونا

«الإصابة بالفيروس دون ظهور الأعراض».. الصحة توجه رسالة للمصريين بشأن كورونا

منتخب مصر الكاراتيه يحقق 9 ذهبيات و3 فضية و11 برونزية فى اليوم الأول لبطولة البحر المتوسط بقبرص

منتخب مصر الكاراتيه يحقق 9 ذهبيات و3 فضية و11 برونزية فى اليوم الأول لبطولة البحر المتوسط بقبرص

مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام فاركو في الدوري المصري

مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام فاركو في الدوري المصري

الزراعة تطمئن المصريين على أسعار الخضراوات والدواجن في الأسواق

الزراعة تطمئن المصريين على أسعار الخضراوات والدواجن في الأسواق