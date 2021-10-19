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أجواء "ديربي الرياض".. "المسند": مستقرة وسماء صحوة وهذه فرص الأمطار!

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أجواء "ديربي الرياض".. "المسند": مستقرة وسماء صحوة وهذه فرص الأمطار! أجواء "ديربي الرياض".. "المسند": مستقرة وسماء صحوة وهذه فرص الأمطار!
قال: الرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة والحرارة أثناء المباراة بين "28 - 30م"

أجواء

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ عن أجواء مباراة الثلاثاء بين #الهلال_النصر في #الرياض.

وقال "المسند"؛ عبر حسابه في "تويتر": "سماء صحوة، وأجواء مستقرة، واحتمالية هطول الأمطار احتمالية ضعيفة جداً، الرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة".

وأضاف: "درجة الحرارة أثناء المباراة في حدود 28 - 30م، الرطوبة الجوية 21 %، #دوري_أبطال_آسيا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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