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حارس أرسنال السابق: الشناوي يستحق الاحتراف في أوروبا

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حارس أرسنال السابق: الشناوي يستحق الاحتراف في أوروبا حارس أرسنال السابق: الشناوي يستحق الاحتراف في أوروبا

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أكد رامي شعبان، حارس مرمى أرسنال السابق، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحالي، يستحق الاحتراف في أوروبا.

وقال رامي شعبان، في تصريحات تليفزيونية: «محمد الشناوي حارس مميز للغاية، ويستحق الاحتراف في أوروبا، بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه مع الأهلي والمنتخب المصري».

وأضاف: «الشناوي لازم يحترف في أووربا الفترة المقبلة، وهذا الأمر سيعود بالنفع على الحارس والمنتخب المصري»، مضيفًا:«الشناوي لن يلعب في انجلترا قبل اكتساب المزيد من الخبرات، لأن الدوري الإنجليزي مختلف تمامًا».

وأشار: «أتابع الكرة المصرية، وحرصت على متابعة مباراتي الأهلي والزمالك في افريقيا»، مشيرًا إلى أنه يميل إلى تشجيع ، لأنه لعب لفريق الناشئين بالقلعة البيضاء، فئلاً عن عن جده الراحل محمود شوقي، تولى رئاسة النادي في فترة من الفترات».

المصرى اليوم

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