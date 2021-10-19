حارس أرسنال السابق: الشناوي يستحق الاحتراف في أوروبا

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أكد رامي شعبان، حارس مرمى أرسنال السابق، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحالي، يستحق الاحتراف في أوروبا.

وقال رامي شعبان، في تصريحات تليفزيونية: «محمد الشناوي حارس مميز للغاية، ويستحق الاحتراف في أوروبا، بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه مع الأهلي والمنتخب المصري».

وأضاف: «الشناوي لازم يحترف في أووربا الفترة المقبلة، وهذا الأمر سيعود بالنفع على الحارس والمنتخب المصري»، مضيفًا:«الشناوي لن يلعب في انجلترا قبل اكتساب المزيد من الخبرات، لأن الدوري الإنجليزي مختلف تمامًا».

وأشار: «أتابع الكرة المصرية، وحرصت على متابعة مباراتي الأهلي والزمالك في افريقيا»، مشيرًا إلى أنه يميل إلى تشجيع الزمالك، لأنه لعب لفريق الناشئين بالقلعة البيضاء، فئلاً عن عن جده الراحل محمود شوقي، تولى رئاسة النادي في فترة من الفترات».