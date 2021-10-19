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المدير الفني للاتحاد التركي يطالب جالاتا سراي بتفعيل بند شراء مصطفى محمد

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المدير الفني للاتحاد التركي يطالب جالاتا سراي بتفعيل بند شراء مصطفى محمد المدير الفني للاتحاد التركي يطالب جالاتا سراي بتفعيل بند شراء مصطفى محمد

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طالب محسن أورتجال، المدير الفني للاتحاد التركي لكرة القدم، نادي جالاتا سراي التركي، بضرورة تفعيل بند الشراء النهائي في عقد مصطفى محمد، من نادي ، في الفترة المقبلة.

وقال أورتجال في تصريحات تليفزيونية: «مصطفى محمد قادر على اللعب في كبرى الأندية الأوروبية»، مضيفًا: «ترك مصطفى محمد سيكون خطأ كبير لفريق جالاتا سراي التركي».

وأضاف: «من الوارد تذبذب مستوى أي لاعب مع فريقه لكن ترك اللاعب سيكون خطأ كبير من جالاتا سراي».

وكان مصطفى محمد، نجح في قيادة جالاتا سراي، للفوز في الجولة الماضية بالدوري التركي للفوز على كونيا الفوز بهدف نظيف، أحرزه في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

يُذكر أنا نادي جالاتا سراي يحق له تفعيل عقد شراء مصطفى محمد، من الزمالك في شهر ديسمبر المقبل مقابل 4 ملايين دولار.

المصرى اليوم

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