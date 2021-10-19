محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الفنون التشكيلية

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افتتح اللواء أ.ح شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، معرض فنون تشكيلية بعنوان «إسماعيلية نضال وتاريخ»، الذى نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل.

واستقبلت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية الضيوف ببهو القصر على أنغام السمسمية والأغاني الوطنية، تلاه افتتاح المعرض الذي شارك به ٤٠ طفلا و٢٠ شابا من شباب المحافظة بعدد ٧٠ لوحة فنية بالألوان المائية، وتصوير زيتي، وتصوير فوتوغرافية، والابيض والاسود، وفحم ورصاص، كولاج، موزاييك، زجاج معشق، فن الخزف والنحت، الديكوباج.

تضمنت اللوحات مظاهر الإسماعيلية أيام الاحتلال الإنجليزي وهو اليوم الذي يعد رمزًا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائين وذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي ومعسكرات الإنجليز عام 1951م.