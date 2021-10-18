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مقترح السنوات الـ3 ينقل أرض بيشة للأملاك البلدية

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مقترح السنوات الـ3 ينقل أرض بيشة للأملاك البلدية مقترح السنوات الـ3 ينقل أرض بيشة للأملاك البلدية
بموافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم إستراتيجية عسير، زف أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال البشرى، لأهالي بيشة بنقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع، لتكون أرضا حكومية.

وأكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة بيشة ناصر بن سبوان أن الأرض تقع جنوب شرق المحافظة عند مدخل بيشة وأمام منطقة معارض السيارات وهي تابعة لوزارة الدفاع منذ مدة طويلة وبحكم الامتداد والتوسع العمراني أصبحت محاطة بالسكان، لذلك اقترح المجلس البلدي في شهر صفر من عام 1440 أن تنضم للشؤون البلدية لكي يستفاد منها في المشاريع الخاصة بإستراتيجية منطقة عسير.

وأعلن أمير المنطقة بدء العمل لوضع منهج التطوير بمعايير عالمية على مساحة 22580225 مترا مربعا. يذكر أن الأرض على كامل امتداد طريق الملك عبدالله من بداية تقاطعه مع طريق الملك سعود من مدخل المحافظة بالقرب من سوق المواشي المخطط الجنوبي، وحتى طريق الرين بالقرب من جبل الصايرة أو الجبل الأبيض كما يطلق عليه.


الوطن السعودية

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