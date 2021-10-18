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عطل نظام سداد يوقف مهرجان البصر

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عطل نظام سداد يوقف مهرجان البصر عطل نظام سداد يوقف مهرجان البصر
أدى خلل في نظام سداد، فضلا عن مساحة إضافية استخدمها المستثمر للموقع، إلى إيقاف مهرجان البصر بالقصيم، وتم سحب المهرجان مباشرة بعد انطلاقه منذ 10 أيام ليستمر 30 يوماً.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان فهد العنزي: إن رئيس بلدية البصر حضر إلى الموقع الخميس الماضي، وأكد على احترافية التنظيم، وتم إبلاغه عن المشكلة القائمة بخطاب رسمي وشفهي، إن هناك خللا في نظام البلدية بسبب عطل في سداد قيمة فاتورة، حسب استلامها من إدارة الاستثمار يوم الخميس 1443/3/8 إضافة لمساحة جديدة بناء على موافقته وتوجيهاته وبناء على ذلك أصبح الوضع طبيعيا.

وأشار العنزي إلى أنه عند بدء دوام أمس، تسلم خطابا رسميا بإلغاء المهرجان من البلدية بسبب مساحة إضافية.

من جانبها أكدت بلدية البصر أنه تم إبلاغ المستثمر رسميا بإيقاف المهرجان المقام داخل المتنزه، نظير إخلال ومخالفة بنود العقد، مضيفة أن إيقاف المهرجان صدر بقرار من رئيس البلدية، بناء على ما رأته اللجنة المشكلة بهذا الخصوص، بعد عدة إشعارات صادرة للمستثمر بشأن تجاوز ومخالفة أنظمة البلدية.


الوطن السعودية

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