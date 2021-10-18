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7600 م2 تعديات مزالة في بريمان جدة

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7600 م2 تعديات مزالة في بريمان جدة 7600 م2 تعديات مزالة في بريمان جدة
واصلت بلدية «بريمان» الفرعية في محافظة جدة حملاتها الرقابية بجولات ميدانية مكثفة، بمساندة شرطة البلدية والإدارات المعنية بالأمانة، بهدف مكافحة الظواهر السلبية في النطاق. وأسفرت جولة أمس عن إزالة إحداثيات من أراضِ حكومية، قدرت بمساحة 7 آلاف و600م2.

وأوضح رئيس البلدية، تركي الذروي، أنه جرى إزالة 11 من الأحواش في حي «بريمان» الشعبي، المقامة بلا مستمسكات شرعية، مما استوجب تطبيق الإجراءات النظامية حيالها، لافتا إلى أن البلدية تنفذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يكثر فيها التعديات وتزيلها، لعدم إفساح المجال لضعاف النفوس للتعدي والإحداث بأي شكل من الأشكال.


الوطن السعودية

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