طائرة أبها تقلع من أم الركب

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بعد تعثر مشروع طائرة الحلم «سما أبها» 7 سنوات، أعلنت أمانة منطقة عسير أنها ترغب في بيع هيكل الطائرة الموجود على قمة جبل بالقرب من حديقة «سما أبها»، وهو المشروع الذي عرف بـ«طائرة أم الركب». قد قامت الأمانة في 2019 بترسية المشروع على مساحة 27 ألف م2، وأكد أمين منطقة عسير، وليد الحميدي، في ذلك الوقت، أن المشروع سيجد أصداء كبيرة، لكونه يضم العديد من المسوغات التي تجعله يحمل اسم «حلم أبها» بشكل فعلي، ونظرا لما حمله هذا المشروع من أفكار إنشائية ومعمارية مميزة، ومنها شاليهات ومول تجاري، ليستقطب أهم الماركات العالمية، ومراكز تسوق، وقسم خاص بالمطاعم والكافيهات الخارجية، بينما سيتم استغلال المدرجات في إنشاء ممشى حول المشروع. كما سيتم تحويل الطائرة إلى مطعم، بالإضافة إلى إنشاء مرافق عامة ومسرح مفتوح يتسع لأكثر من 300 شخص. كما سيتم تغيير التصميم الداخلي للطائرة بشكل يتناسب مع جمال المكان، والكيفية المعمارية للديكور الداخلي.

28 مارس 2014

تم نقل طائرة أبها من شمال المملكة، لتصل إلى قمة جبال «أم الركب»

11 فبراير 2015

أتمت أمانة منطقة عسير فتح مظاريف مشروع «طائرة أبها»، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «سما أبها»، وتمت ترسية المشروع على أحد المقاولين بـ25 مليون ريال، والذى لا يشمل فقط مطعم الطائرة، بل سيضاف إليه فندق وأكشاك ومسطحات خضراء وجلسات عائلية، ويقع على مساحة تصل إلى 17 مليون م2.

28 أبريل 2017

«مطعم الطائرة» تعثر منذ ما يقارب 3 سنوات بأعالي جبال شمال أبها، بعد أن تمت تهيئة المكان المخصص لها، والانتهاء من أعمال تركيب أجزاء الطائرة النهائية منذ وصولها. كما أوضحت أمانة المنطقة في حينها أن مدة السنوات الثلاث الماضية تم خلالها إعداد التصاميم اللازمة للموقع من قِبل الوكالة المختصة في الأمانة، والاستعانة بأحد المكاتب الهندسية الإيطالية المختصة في هذا المجال، وإنهاء كل التصاميم، وطرح المشروع لمنافسة عامة، وسوف يتم توقيع العقد في حال توافر الإمكانات المناسبة، متوقعة أن يكون ذلك خلال ميزانية العام القادم.

وأضافت أنه لا توجد أي عوائق سوى عدم توافر الاعتمادات المالية الكافية لإنهاء العمل بالموقع قبل تشغيل الطائرة، وهناك عدد من العروض المالية التي تلقتها الأمانة، ولكنها غير مرضية، ولا تصل إلى طموح وفكرة المشروع، وتصميم الموقع وإعداد الدراسات لها.

وعن مستقبل الطائرة، قالت الأمانة في ردها: «مستقبل الطائرة سيكون جيدا حال إنهاء كل الأعمال بالموقع، وطرح المشروع للاستثمار، كون الأفكار التي شملها التصميم مناسبة جدا وممتازة، وستتم الاستفادة من خبرات من سبقنا في مثل هذه الأمور في الدول الأوروبية، والموقع مميز جدا، ويحظي بجميع الخدمات المناسبة التي يحتاجها السائح في عسير، من مطاعم ومقاه ومطلات وجلسات رائعة ومسطحات خضراء ودورات مياه وموقع إستراتيجي مميز جدا».

21 أكتوبر 2019

قامت أمانة منطقة عسير بترسية مشروع الطائرة الحلم (سما أبها) على مساحة 27 ألف م2، مؤكدة أن المشروع سيجد أصداء كبيرة، لكونه يضم العديد من المسوغات التي تجعله يحمل اسم «حلم أبها» بشكل فعلي، ونظرا لما حمله هذا المشروع من أفكار إنشائية ومعمارية مميزة، ومنها شاليهات ومول تجاري، ليستقطب أهم الماركات العالمية، ومراكز تسوق، وقسم خاص بالمطاعم والكافيهات الخارجية، بينما سيتم استغلال المدرجات في إنشاء ممشى حول المشروع. كما سيتم تحويل الطائرة إلى مطعم، بالإضافة إلى إنشاء مرافق عامة ومسرح مفتوح يتسع لأكثر من 300 شخص. كما سيتم تغيير التصميم الداخلي للطائرة بشكل يتناسب مع جمال المكان، والكيفية المعمارية للديكور الداخلي. كما لفتت إلى أن مشروع مطعم الطائرة خرج من كونه مشروعا لمطعم، ليصبح من أضخم المشاريع السياحية والاستثمارية التي تطل من جبال أبها، لكي يستحق أن يكون معلما سياحيا. وأضافت الأمانة أنها، ممثلة في وكالة الاستثمار، طرحت موقع «سما أبها» (الطائرة) بمدينة أبها في مزايدة عامة، وذلك لإنشاء وتشغيل وصيانة منشآت متعددة الاستخدام (سياحية وترفيهية وتجارية).

وشرعت أمانة عسير في العمل بمشروع سفلتة وأرصفة وإنارة المراكز الإدارية في مواقع مختلف بقيمة إجمالية بلغت 16.949.022 ريالا. وأوضح أمين منطقة عسير أن أعمال السفلتة شملت عدة مخططات وقرى موزعة على كل مدينة أبها. وقال «الحميدي»: «هذه المشاريع التي تم اعتمادها من قِبل الأمانة تسير وفقا للخطة والإستراتيجية التي تم وضعها لإنهائها وفقا للعقود المعتمدة»، مشددا أن الأمانة حريصة على تقديم أفضل خدمة ممكنة، ولافتا إلى أن وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة تضع التصاميم اللازمة، فضلا عن أعمال الدراسات والتصاميم والتقييم، بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية في جميع أنحاء منطقة عسير، في ظل دعم ومتابعة أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال.

مارس 2014 وصلت الطائرة «جامبو 747» إلى «أبها»، قادمة من المدينة المنورة.

14 يوما استغرقت الرحلة.

مليونا ريال تكلفة عملية النقل.

في يوليو 2014، أعلنت أمانة عسير مسح الموقع، لإقامة مشروع المطعم.

في فبراير 2015، ترسية مشروع مطعم الطائرة في أبها بـ25 مليون ريال.

في 2017، إعلان تعثر المشروع، لمشكلة مالية، وعدم تأهل المقاول المنفذ.