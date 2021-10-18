وزيرة الثقافة تكرم أبطال أكتوبر وتسلم جوائز مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية

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كرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة عدد من أبطال انتصارات أكتوبر وفنانى مصر، كما سلمت جوائز مسابقة أنا المصرى للأغنية الوطنية في موسمها الرابع للفائزين بها، خلال الاحتفالية التي نظمها قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال وأُقيمت على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

قالت عبدالدايم، إن ذكرى انتصارات أكتوبر تبقى لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث فقد أعلنت عن إرادة واصرار الشعب المصرى وجيشنا العظيم في استرداد جزء غالى من أرض الوطن، وأشارت إلى أن معجزة العبور ضربت أروع الأمثلة في الوطنية والفداء وتعد نموذجاً ملهماً للشباب وحافزا لاستكمال بناء المجتمع والإرتقاء به لتحقيق المزيد من الإنجازات في شتى المجالات. وتابعت أن الذكرى تعيد قصص البطولات الخالدة التي سطرها الجيش المصري وجنوده البواسل، والتضحيات التي رسمت المستقبل للأجيال الجديدة وتكاتف الشعب ومساندة الفنون التي عبرت بصدق عن المشاعر الوطنية من خلال أعمال فنية خالدة لا تزال حاضرة في الوجدان.

كانت وزيرة الثقافة قد كرمت عدداً من أبطال نصر اكتوبر وهم الفريق تامر عبدالعليم إسماعيل قائد القوات البحرية الأسبق وقائد سرب لنشات صواريخ، الفريق مهاب محمد حسین مميش قائد القوات البحرية الأسبق وأحد رجال الغواصات في حرب أكتوبر، لواء أ.ح على حفظي مساعد وزير الدفاع الأسبق واحد رجال المخابرات الحربية والاستطلاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، لواء أ.ح أحمد شكري شبل احد رجال المخابرات الحربية استطلاع خلف خطوط العدو، لواء صلاح الدين عبدالغني مسعد قائد سرية مدفعية في حرب أكتوبر الفرقة ۱۸ لواء ١٣٤ مشاة، لواء أ.ح محمد نور عبدالله مدير سلاح المدرعات قائد سرية دبابات، لواء محمد عمرو فتحی منصور من قوات الصاعقة تسلمها عنه اللواء محمد عمر، عميد أ. ح إلهامی الجندي قائد السرية الأولى دبابات لواء ١٥ مدرع مستقل ك ٢٤٥، اسم مساعد أحمد محمد إدريس سلاح الحدود وصاحب فكرة الشفرة النوبية وَتسلمته نجلته شريفة، رقيب أول مجند سعد أحمد زغلول استطلاع إليكتروني مخابرات حربية المنصورة، هذا إلى جانب عدد من المبدعين الذين شاركوا في أعمال فنية لاتزال أصداؤها تتردد في الوجدان وهم نجوم مسلسلي الاختيار٢ وهجمة مرتدة الفنان القدير صلاح عبدالله، الفنان القدير اشرف عبدالباقي، الفنانة انجي المقدم، اسم الفنان الراحل هادي الجيار وتسلمت التكريم زوجته السيدة إيمان حلمي، الفنان نضال الشافعي، ومؤلف الاختيار 2 هاني سرحان، المخرج أحمد علاء الديب.

كما سلمت وزيرة الثقافة جوائز مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية للشباب في موسمها الرابع، هذا العام حيث تقدم للمنافسة ٥٩ أغنية وطنية بإجمالي ٥٣ مطرباً وذهبت الجائزة الأولى مناصفة بين كل من أغنية: فضفضه كلمات جرجس أنيس ألحان وتوزيع: مينا أِشرف وغناء محمد طارق، وأغنية مصرنا كلمات وألحان: نبيل قطيط توزيع مايكل جمال وغناء رنيم قطيط، أما الجائزة الثانية فاز بها مناصفة أغنية 3 حروف كلمات طارق على الحان: محمد زين توزيع محمد صلاح غناء محمد زين ودويتو بعنوان ملحمة بلد الابطال غناء ملك ايمن السيد واحمد مصطفى البوشي

وفاز بالجائزة الثالثة أغنية حكاية الشهيد كلمات والحان كريم هاشم توزيع بيشوي صفوت غناء كريم هاشم، وفاز بالجائزة الرابعة أغنية أنا مصرية كلمات بدوي مبارك الحان ناصر شرف توزيع عبدالوهاب الرفاعي وغناء أميرة ضاحي، وفاز بالجائزة الخامسةأغنية بكل فخر كلمات محمد طلعت الحان محمد عبدالسلام توزيع هشام محمد غناء أحمد حماده، كما تم تكريم عضوي لجنة التصفية الأولى، وهما الفنان أحمد محسن، الفنانة الدكتورة هويدا حرك، كما تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم وهم المطرب مدحت صالح، الفنانة الدكتورة إيمان مصطفى، المطربة ريهام عبدالحكيم، الموسيقار هشام نزيه، الشاعر أيمن بهجت قمر.