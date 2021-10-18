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«كيف تتغلب على أزمة المياه» محاضرة بثقافة النخيلة

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«كيف تتغلب على أزمة المياه» محاضرة بثقافة النخيلة «كيف تتغلب على أزمة المياه» محاضرة بثقافة النخيلة

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أقيمت سلسلة من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية التوعوية بإقليم وسط الصعيد الثقافي فرع ثقافة أسيوط، بعنوان «التغلب على أزمة المياه»، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.

وبحسب بيان، الاثنين، نظم بيت ثقافة محمود حسن بالنخيلة، محاضرة تثقيفية بعنوان «كيف تتغلب على أزمة المياه» حاضرها المهندس أحمد عبدالباسط، الذي قدم تحدث عن أزمة نقص المياه، فالماء سيبقى حاجة بشرية لا غنى عنها، وسيحافظ على مكانته كأساس لازدهار الاقتصاد والمجتمعات، إلا أن كثيرًا من بقاع العالم تواجه مشكلة في توفر مصادر المياه الكافية والمستدامة، والمحافظة على النظافة وري المحاصيل والزراعة والصناعة وإنتاج الطاقة، إلا أن التزايد المستمر في عدد سكان العالم وعوامل التغير المناخي يتفاقم بمرور الوقت، ما يجعل هناك مشكلة لاستنزاف موارد المياه العذبة المتاحة على الأرض، واختتم اللقاء بتوجيه الحضور حول أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

ونظمت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة محاضرة تثقيفية بعنوان «كيف تتغلب على أزمة المياه» بمقر مدرسة الثانوية المشتركة بأسيوط الجديدة، حاضرتها الدكتورة حنان فؤاد، والتي تناولت الحديث حول مفهوم أزمة نقص موارد المياه، ونقص مصادر الموارد المائية كالبحيرات والأنهار والجداول لضغط نتيجة الطلب الزائد عليها، لاسيما في المدن الكبيرة والمكتظة، وزيادة الطلب على المصادر المائية بشكل أكثر خلال العقود القادمة، وتناولت استهلاك المياه وكيفية ترشيدها والمحافظة على مصادرها وإداراتها بشكل جيد في المنازل والمؤسسات وقطاعات الصناعة والزراعة وغيرها.

واختتمت اللقاء بتوجيه بعض النصائح لتقنين استهلاك المياه داخل المنزل، والتقليل من تأثير الإنسان على البيئة، ويمكن ترشيد استهلاك المياه باتباع بعض التدابير مثل توجيه الأطفال لإغلاق الحنفيات جيداً، وتعليمهم كيفية توفير المياه باستخدام الأساليب الممتعة والألعاب، كذلك التحقق من وجود تسريب مياه عبر مراقبة عداد المياه والفاتورة، حيث يشير التغير العالي وغير المعتاد في قيمة الفاتورة إلى احتمالية وجود تسريب ومن ثم ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

المصرى اليوم

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