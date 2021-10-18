البدء في الجزء الثاني من أعرض كوبري على دائري المنيب (صور)

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بدأت الشركات المنفذة لتطوير كوبري المنيب في استكمال توسعة الجزء الثاني أعلى شارع البحر الأعظم، عقب الانتهاء من الجزء الأول على النيل.

كانت وزارة النقل أعلنت عن انتهاء الكوبري العلوي على النيل بطول كيلو متر وبعرض ١٦ حارة، ٨ في كل اتجاه ليصبح اعرض محور في مصر على النيل.

ويبلغ طول أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل ٣ كيلومترات بالمطالع والمنازل ليصبح ٨ حارات كل اتجاه بدلا من ٤ حارات. حيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبرى الحالى.

ويعد كوبرى المنيب العلوى على النيل ضمن أعمال توسعة وتطوير وصيانة ورفع كفاءة الطريق الدائرى بطول ١٠٦ كيلو متر.