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تأجيل محاكمة متهمين عرضا طفلهما للبيع بـ700 ألف جنيه إلى 14 نوفمبر

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تأجيل محاكمة متهمين عرضا طفلهما للبيع بـ700 ألف جنيه إلى 14 نوفمبر تأجيل محاكمة متهمين عرضا طفلهما للبيع بـ700 ألف جنيه إلى 14 نوفمبر

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أجّلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة متهمين عرضا طفلتهما للبيع في القاهرة مقابل مبلغ مالي قدره 700 ألف جنيه إلى جلسة 14 نوفمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى استخدمت موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بمساعدة زوجها وعرضا نجلتهما للبيع بزعم التبنى مقابل الحصول على منفعة ماديّة.

ووجّهت النيابة للمتهمين تهمه تعريض حياة الطفلة وأمنها وسلامتها للخطر بأن تخلّيا عنها وعرضاها للبيع وهما مسؤولان عن رعايتها.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بالاتّجار بالأطفال حديثي الولادة فتم تكليف مصدر بالتواصل مع المتهمة الأولى، واتفقا على شراء الطفلة مقابل 700 ألف جنية وتم ضبطهما بحوزتهما المجني عليها.

المصرى اليوم

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