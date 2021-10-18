بأختام مضروبة .. ضبط سيارة محملة بـ209 كيلو لحوم في الإسماعيلية

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وجّه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الاسماعيلية مديريتي التموين والطب البيطري، بشنّ حملة مكبرة على جميع المطاعم والمنافذ بالمدينة.

وشنت مديريتا التموين والطب البيطري تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص، وكيل وزارة الطب البيطري، وحامد إبراهيم، وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة على المنافذ والمطاعم بالاشتراك مع الرقابه التموينية وشرطة المسطحات ومباحث التموين والزراعة، والبيئة وحماية المستهلك.

وكثفت الجهات التنفيذية والأمنية المرور على الحلوانية للتفتيش على حلاوة المولد والتأكد من صلاحيتها في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتم ضبط ٢٠٠ كيلو حلاوة مولد بدون علامات تجارية وتاريخ صلاحية، بنطاق حي أول وتحرير ٤ محاضر .

كما أسفرت الحملة عن ضبط عجل بقري مذبوح خارج المجازر لدى محل جزاره، امتداد شارع المنتزه بنطاق حي ثالث الإسماعيلية، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، كما تم تحرير محضر بيئة لقيامه بالذبح في الشارع وتلويث البيئة المحيطة.

وفي مركز ومدينة الإسماعيلية 3500 كجم من الدجاج ومصنعات اللحوم بها تغير في صفاتها الفيزيائيه بثلاجة بالإضافة إلى 1048 كجم من مصنعات اللحوم (برجر ولانشون وسجق)، حدث به تغير في صفاتها الفيزيائية من حيث الرائحة والقوام وتعد غير صالحه للاستهلاك الادمي، وتم إغلاقها وتحرير المحضر اللازم وتحويلهم إلى النيابه.

وخلال الحملة بمركز ومدينة الاسماعيلية، تم الاشتباه في سيارة، وتبين أنها لأحد الجزارين، وبتفتيش السيارة تم ضبط كمية كبيرة من اللحوم البلدية عليها بطش حمراء لا تمت لأختام المجازر الحكومية بصلة، والكمية تقدر بـ 176 كجم لحم بقري بالعظم و7 كجم من الكبدة البلدي و26 كجم لحم ضاني كامل بالعظم تم ذبحهم خارج المجازر الحكومية، تم التحفظ على المضبوطات وتحويلهم إلى النيابه.

كما تم ضبط 150 كجم كبده ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم في طريق البلاجات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة.

وفي مركز ومدينة أبوصوير تم ضبط 3 مخابز لتصرفهم في 16 طن دقيق مدعم بدون وجه حق.

وأشاد محافظ الاسماعيلية بتكاتف كافة الجهات المعنية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن وحصوله على سلعة غذائية سليمة وصحية، مشدداً على استمرار تكثيف الحملات لمواجهة جشع التجار، مؤكدا أن الحفاظ على صحة المواطن، من أولويات الجهاز التنفيذي.

صورة أرشيفية

حملة مكبرة من التموين والطب البيطري بالوحدات المحلية بالإسماعيلية علي المطاعم