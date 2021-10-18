أخبار عاجلة

مقتل 3 سودانيين بطلقات نارية خلال مظاهرات رافضة لاستيلاء الجيش على السلطة -
أمانة الرياض تطرح 62 وظيفة شاغرة لخريجي "الثانوية" -
لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على لاعب الاتحاد و"الطائي".. تعرَّف على السبب -
ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي -
الزراعة تطمئن المصريين على أسعار الخضراوات والدواجن في الأسواق -
ارتفاع كبير فى أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 25-10-2021 -
«الري»: الانتهاء من استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الجوفية خلال عامين -
وزير الزراعة: مصر تعاني من ندرة المياه بسبب ثبات حصة مصر من مياه النيل -
ريهام عبد الحكيم: لهذا السبب قبلت المشاركة في حفلات «صوت السينما» -
مدحت صالح يكشف تفاصيل حفل «صوت السينما» : البرنامج يتضمن 25 أغنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الخطيب: شركة الكرة تمثل مستقبلًا كبيرًا للأهلي

Print
الخطيب: شركة الكرة تمثل مستقبلًا كبيرًا للأهلي الخطيب: شركة الكرة تمثل مستقبلًا كبيرًا للأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، أكد أن تنمية موارد الأهلي بشكل مبتكر والتركيز على الاستثمارات كان أمر مهم جدًا لتحقيق أهداف وتطلعات النادي في هذا المجال.

للمزيد: مصدر في الأهلي يكشف لـ «المصري اليوم» حقيقة رحيل موسيماني

وأضاف الكابتن الخطيب في المؤتمر العام ‏الذي يستعرض خلاله العديد من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربعة الماضية، أن المجلس اهتم بتأسيس شركات باسم النادي الأهلي كنوع من أنواع الاستثمار وتنمية موارد النادي.

وأوضح أن شركة الكرة تمثل مستقبلا استثماريا كبيرا للأهلي، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه أيضا شركة الأهلي للخدمات الرياضية وكذلك شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.

وأشار إلى تدشين شركات النادي الأهلي يبقى من أهم فقرات برنامج عائلة الأهلي الذي سبق أن تم الإعلان عنه والشروع في تنفيذه بنجاح على أرض الواقع.

وقال إن تشدين الشركات الثلاثة يصب في النهاية في صالح ميزانية النادي الأهلي التي شهدت تطورا ملموسا على أرض الواقع لتحقيق الخدمات الاجتماعية.

وأضاف أن ميزانية الأهلي في عام 2014 كانت 331 مليون جنيه، ثم ارتفعت إلى 572 مليون جنيه في العام 2015 قبل أن تتصاعد إلى 818 مليون جنيه في عام 2016، وبعدها وصلت إلى 829 مليون جنيه في 2017 قبل أن تصل إلى 1.294 مليار جنيه في عام 2018، لترتفع في العام التالي 2019 إلى 2.266 مليار جنيه، وتصل إلى 2.277 في2020 وتصل إلى ذروتها في 2021 وتحقق 2.539 مليار جنيه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزراعة تطمئن المصريين على أسعار الخضراوات والدواجن في الأسواق

الزراعة تطمئن المصريين على أسعار الخضراوات والدواجن في الأسواق

ارتفاع كبير فى أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 25-10-2021

ارتفاع كبير فى أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 25-10-2021

«الري»: الانتهاء من استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الجوفية خلال عامين

«الري»: الانتهاء من استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الجوفية خلال عامين

وزير الزراعة: مصر تعاني من ندرة المياه بسبب ثبات حصة مصر من مياه النيل

وزير الزراعة: مصر تعاني من ندرة المياه بسبب ثبات حصة مصر من مياه النيل