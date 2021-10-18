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أكد الطيار عمرو ابو العنيين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن سبب طلب الشركة قرض 5 مليارات جنيه من الحكومة الخسائر الفادحة التي تسبب بها فيروس كورونا لقطاع الطيران، لافتًا إلى أن خسائر شركات الطيران على مستوى العالم خلال 2020 بلغت 138 مليار دولار جراء تداعيات كورونا، مؤكدًا أن الشركة لديها التزامات خارجية والتي جرى تسديدها بالكامل في 2020 بما في ذلك الديون.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنه متوقع ان تتكبد شركات الطيران على مستوى العالم خسائر تقدر بــ 52 مليار دولار مع نهاية 2021، على أن يضاف لهم 12 مليار دولار مع نهاية 2022 القادم.، باجمالي 202 مليار دولار حتى نهاية 2022.

وتابع: نتيجة لتلك الخسائر الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا على قطاع حركة الطيران الجوي عالميًا، أقدمت جميع شركات الطيران في العالم حصلت على دعم نقدي من الحكومات.