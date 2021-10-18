استخراج جثة فلاح انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في بني سويف

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تمكّنت معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، من استخراج جثة «فلاح» من باطن حفرة بعمق 10 أمتار، انهالت عليه أثناء محاولته التنقيب عن الآثار مع آخرين، بقرية سدمنت الجبل بمركز إهناسيا ببني سويف.

وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثة إلى مستشفى إهناسيا المركزي، واتُخذت الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللأزم، وأخطرت النيابة العامة، حيث صّرح مدير نيابة إهناسيا بدفن جثة المتوفي بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

كان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من «مهران ع.م.م» مقيم كفر بني على مركز سمسطا، بوفاة شقيقه «شريف» 52 سنة، نتيجة إنهيار حفرة عميقه عليه اثناء محاولته مع آخرين التنقيب عن الآثار.

وأنتقلت قوة من مركز شرطة إهناسيا لموقع البلاغ بقرية سدمنت الجبل، وتبين أن الحفرة بحظيرة مواشي ملك «عوض ع.و» وبعمق 10 أمتار انهارت على المتوفي، قبل ساعات من ورود البلاغ، وتم إخطار الأجهزة المعنية لإستخراج جثة المتوفي من باطن الحفرة.

وتبين من أقوال شقيق المتوفي، أن شقيقه أنهالت عليه الحفرة قبل ساعات من إبلاغ مركز شرطة إهناسيا، حيث فشلت محاولاتهم إستخراجه من باطن الحفرة التي تشكل خطورة عليهم نظرًا لكونها بمنطقة رملية وتنهار اثناء محاولة إستخراج الجثة، فأضطر لإبلاغ الشرطة لإستخراج جثة شقيقه.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتوفي يقوم بأعمال يدعي قدرته على استخراج الآثار، وأن أعمال الحفر تمت بهدف البحث والتنقيب عن الآثار وأثناء نزوله إلى قاع الحفرة لمتابعة أعمال الحفر والبحث عن باب المقبرة انهالت عليه الحفرة ما أدى لوفاته، ولم تنجح محاولات إستخراج الجثة حتى الآن لتعذر البحث وخشية حدوث أضرار للمنازل المجاورة.

وقامت الأجهزة الأمنية بإستدعاء القوات المختصة لاستخراج جثة المتوفي من باطن الحفرة، ولكن تبين إستحالة إستخراجها بمعرفة القوات، نظرًا لخطورة الحفرة على المنازل المجاورة، وتم إخطار محافظة بني سويف لتشكيل لجنة من الوحدة المحلية والإدارة الهندسية لتحديد إمكانية الحفر بالمنطقة لإستخراج جثة المتوفي.