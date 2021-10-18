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الجيزة : حملات نظافة موسعة في العياط

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الجيزة : حملات نظافة موسعة في العياط الجيزة : حملات نظافة موسعة في العياط

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تولى مركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة، رفع كفاءة منظومة النظافة، حيث تم رفع مخلفات القمامة بمقالب ورشة البلاط وعيسى والطريق السريع بالجملة وموقف سيارات المتانيا وطريق كفر شحاتة، حيث تم تجريد طريق العبارة بقرية المتانيا في نطاق الوحدة المحلية بالمتانيا، وكذا تم رفع كفاءة الإنارة، حيث تمت صيانة الأعمدة وتركيب كشافات بقرية كفر شحاتة.

كما تم بحسب بيان، الاثنين، رفع مخلفات القمامة بقرية المقاطفية وكفر قاسم التابعة للوحدة المحلية بميت القائد وقرية بيدف وعزبة ادريس في نطاق الوحدة المحلية بطهما، وبقرية برنشت وتطهير مصرف وترعة العرب بقرية برنشت في نطاق الوحدة المحلية ببرنشت.

المصرى اليوم

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