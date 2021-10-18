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وكيل تعليم قنا يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة «ابدع وابتكر»

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وكيل تعليم قنا يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة «ابدع وابتكر» وكيل تعليم قنا يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة «ابدع وابتكر»

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كرم الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الطلاب الحاصلين على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة (ابدع وابتكر للمرحلة الإعدادية ) التي نظمها وأشرف عليها توجيه الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة .

تكريم الفائزين في مسابقه أبدع وافتكر بقنا

كما كرم جمال الدين محمد الصغير موجه عام الحاسب الآلي بالمديرية تقديراً لإشرافه ودعمه للطلاب بالتنسيق مع حسين محمد عطا معلم الحاسب الآلي بالمدرسة والتوجيه المختص .

حصل الطلاب صادق محمد صادق وأحمد الأمير أحمد ومحمود تبيل احمد وعبدالرحمن عادل عبدالفتاح من مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية على المركز الثاني في المسابقة التي شارك بها الطلاب من خلال إعداد برنامج اختبار إليكتروني وتصميم موقع ويب وإخراج عن دور وبطولات جيش الأبيض في جائحة كورونا .

تكريم الفائزين في مسابقه أبدع وافتكر بقنا
تكريم الفائزين في مسابقه أبدع وافتكر بقنا

الجدير بالذكر أن موجه عام الحاسب الالي قد تسلم شهادات التقدير ودفاتر توفير خاصة بالطلاب في الاحتفالية التي نظمت بالوزارة بحضور الدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام والدكتورة عبير حامد مدير عام الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات .

تكريم الفائزين في مسابقه أبدع وافتكر بقنا

المصرى اليوم

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