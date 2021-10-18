بدء التداول على أسهم «إميرالد للتطوير» في البورصة

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استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية الوافد رقم 27 ضمن الشركات المكونة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهى شركة اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة إلى 240 شركة، وسيتم تداولها تحت رمز EMDE.CA، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة، وعدد من قيادات شركة اميرالد للتطوير وفرق العمل المسؤولة عن الترويج والطرح، وكذلك قيادات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وكافة الأطراف ذات الصلة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحسب بيان للبورصة تم تنفيذ طرح عام وخاص لشركة اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات لـ45 مليون سهم بنسبة 10.59% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 1.28 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 57 مليون جنيه. وبلغ عدد أسهم الطرح العام 15.7 مليون سهم بقيمة 20.1 مليون جنيه تمثل 34.8% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، فيما بلغ عدد أسهم الطرح الخاص 29.2 مليون سهم بقيمة 37.4 مليون جنيه تمثل 64.8% من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع، وجرى تغطية الطرح العام 1.9 مرة، والخاص 26.3 مرة، فيما بلغت مشاركة المصريين في الطرح العام والخاص نحو 97.05% والعرب والأجانب نحو 2.7%.

وقال فريد إن قيد وطرح وبدء التداول اليوم على شركة اميرالد للتطوير يعتبر أول طرح بعد تنفيذ إدارة البورصة خطة هيكلة شاملة لتطوير وتنمية سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي فتح المجال وحفز الشركات على الاستفادة من القيد والطرح والتداول، مشيرا إلى أن إدارة البورصة مستمرة في متابعة تنفيذ خطة الهيكلة لتحقيق المستهدفات المعلنة مسبقا وهى تأهيل وتطوير الشركات المقيدة، وكذا العمل على تعزيز سيولة السوق لتتمكن من اجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية.

أضاف: «تلعب أسواق رأس المال دورا رئيسيا في مساعدة الشركات العاملة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق رؤيتهم، وهو ما يسهم في توفير وظائف ودعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات المختلفة».

ذكر رئيس البورصة أنه يتم العمل على تعزيز جانب العرض من خلال التواصل الفعال مع العديد من الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية لتعريفهم بمزايا وإجراءات وخطوات القيد في سوق الأوراق المالية، مؤكدا أن إدارة البورصة مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للشركات الراغبة في قيد أسهمها في البورصة.

أكد أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تضيف أوراقا مالية جديدة للسوق، وكذا جذب سيولة من خلال متعاملين جدد أو قائمين وهو ما يحفز الشركات الأخرى العامة والخاصة على الطرح، ويعمل على تعزيز جانب العرض.

كشف فريد أن إدارة البورصة تعمل دوما على اجتذاب مزيد من الشركات القوية والراغبة في التوسع والنمو ولديها قصص نجاح للقيد، بمختلف القطاعات، «فالتنوع الذي تتمتع به البورصات يعزز من فاعلية دورها في دعم النمو الاقتصادى، فقيد شركات تعمل في مجال التعليم خطوة مهمة تؤكد قدرة البورصة على جذب قطاعات جديدة لم تكن تعتمد عليها في تمويل توسعاتها».

من جانبه قال هاشم السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إن طرح شركة اميرالد يكلل نجاح جهود إدارة البورصة في تنفيذها خطة هيكلة وتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيمهد لها الطريق في تحقيق مستهدفاتها بداية من تطوير وتقوية قدرات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بالتوازى مع تعزيز جانب الطلب لتعزيز السيولة والتداول، مؤكدا أن إدارة شركة اميرالد ستعمل على تنفيذ خططها وتوسعاتها وفقا للجداول الزمنية المعلنة مسبقا.

وقال آلان بيلوكس، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، خلال افتتاح جلسة التداول إن البنك مهتم بتوسيع نطاق أعماله في مصر في مجالات متنوعة تلبى احتياجات التنمية في مصر، هذا بالإضافة إلى ما يوليه البنك من اهتمام بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التعاون الناجح بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بعدما أثبتت مصر كفاءة لافتة في تنفيذ المشروعات.

وتعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منذ بدء عملياته في عام 2012، واستثمر البنك أكثر من 8 مليارات يورو في 136 مشروعًا في البلاد.