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تعرف على مواعيد أول 8 جولات للإسماعيلي في الدوري

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تعرف على مواعيد أول 8 جولات للإسماعيلي في الدوري تعرف على مواعيد أول 8 جولات للإسماعيلي في الدوري

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أعلنت رابطة الأندية اليوم الإثنين رسميا مواعيد ملاعب مباريات أول ثماني جولات من الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت مباريات الاسماعيلي حتى الاسبوع الثامن كالتالى:-

27 أكتوبر.. الاسماعيلي / الاهلي.. الساعه ٨.. ملعب برج العرب بالإسكندرية.

31 أكتوبر.. سيراميكا / الاسماعيلي … الساعه ٣.. المقاولون العرب.

4 نوفمبر.. البنك الاهلي / الاسماعيلي … الساعه ٣.. بتروسبورت

19 نوفمبر الاسماعيلي / … الساعه ٥.٣٠ … الإسماعيلية

23 نوفمبر.. المقاولون / الاسماعيلي … الساعه ٥.٣٠ … المقاولون

26 نوفمبر.. الاسماعيلي / غزل المحلة … الساعه ٥.٣٠.. الإسماعيلية

21 ديسمبر..سموحه / الاسماعيلي … الساعه ٣.. الاسكندرية

25 ديسمبر الاسماعيلي / فيوتشر … الساعه ٣.. الإسماعيلية

المصرى اليوم

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