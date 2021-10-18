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رغم سفر الأول ووفاة الثانية .. أبوتريكة وأم كلثوم يظهران في مؤتمر الأهلي

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رغم سفر الأول ووفاة الثانية .. أبوتريكة وأم كلثوم يظهران في مؤتمر الأهلي رغم سفر الأول ووفاة الثانية .. أبوتريكة وأم كلثوم يظهران في مؤتمر الأهلي

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أقام مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، مؤتمرًا اليوم الإثنين، للحديث عن إنجازات السنوات الماضية وتطلعات الفترة المقبلة.

وعرض النادي الأهلي صورة كبيرة تضم وجوها أبرز رموزه عبر التاريخ والتي ظهر بها اللاعب السابق محمد أبوتريكة والفنانة الراحلة أم كلثوم، بالإضافة إلى عدد من الأسماء مثل محمود الخطيب وأحمد شوبير ومجدي عبدالغني.

مؤتمر الاهلي اليوم

وقال محمود الخطيب خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بمقر الجزيرة: «حققنا نجاحات كبيرة في ملف كرة القدم وتوجنا بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين وحصدنا المركز الثالث في بطولة للأندية وهو نجاح كبير، لكننا نسعى للأفضل بتوفيق الله».

ووجه الخطيب الشكر لكل من ساهم في الوصول لهذه النجاحات، وعلى رأسهم لجنة التخطيط للكرة والكابتن محسن صالح والكابتن خالد بيبو والكابتن أمير توفيق، وكذلك الدكتور طه إسماعيل.

وتوجه الخطيب بالشكر إلى الجيل الحالي من اللاعبين الذين حققوا إنجازات كبيرة في ظروف صعبة للغاية، مؤكدا أن هذا الجيل من اللاعبين تحدى العديد من الصعاب، وكل لاعب قدم أقصى ما يمكن لكي يساهم في رفع اسم وتاريخ النادي الأهلي وكتابة تاريخ جديد بعدما تحملوا الكثير، موجها الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين.

المصرى اليوم

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