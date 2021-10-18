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الجيزة : تشميع سنتر تعليمى ورفع 358 حالة إشغال في بولاق الدكرور

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الجيزة : تشميع سنتر تعليمى ورفع 358 حالة إشغال في بولاق الدكرور الجيزة : تشميع سنتر تعليمى ورفع 358 حالة إشغال في بولاق الدكرور

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كثفت محافظة الجيزة حملاتها على للحد من الإشغالات والتعديات الموجودة على الطريق العام تنفيذآ لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ محافظ الجيزة.

وقام حى بولاق الدكرور بتنفيذ حملة مكبرة للتصدي لظاهرة الإشغالات والمحال المخالفة التي شملت شوارع العمدة والملكة وترعة عبدالعال 1 والرشاح ومحمد عزت ومحمد عبدالصمد والتي أسفرت عن غلق وتشميع سنتر تعليمى وورشتان لإدارتهم بدون ترخيص وضبط ٣٥٨ حالة إشغال متنوعة وإيداع المضبوطات مخازن الحى، بالإضافة إلى إزالة ٤ أعمدة بالدور الثالث بعد الأرضى بالعقار الكائن بشارع المؤمن بالله متفرع من شارع الرشاح وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

المصرى اليوم

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