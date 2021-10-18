رئيس «الإنجيلية» يشارك في رسامة القس عبدالمسيح صموئيل راعيًا لكنيسة بالإسكندرية

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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الاثنين، حفل رسامة القس عبدالمسيح صموئيل قسًّا وراعيًا لكنيسة الله بالمراغي بمحافظة الإسكندرية.

حضر الحفل الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس لطيف رمسيس، رئيس المجمع العام لكنيسة الله، والقس إيهاب إيليا، نائب رئيس المجمع العام لكنيسة الله، والدكتور القس راضي عطالله، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، والدكتور القس مايكل مكرم، راعي كنيسة الله بشبرا، والقس الأمير فؤاد، راعي كنيسة الله بكفر الدوار، والقس إسحق سليمان، راعي كنيسة الله بأسيوط، والقس جون يعقوب، راعي الكنيسة الإنجيلية بالسراي بالإسكندرية.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل وقال في بداية كلمته: «أتقدم بخالص التهنئة لجميع شعب كنيسة الله بالمراغي بالإسكندرية، بمناسبة رسامة القس عبدالمسيح صموئيل قسًّا وراعيًا للكنيسة». وأضاف رئيس الإنجيلية: «نصلي أن يعطينا إلهنا حياة الخدمة ثابتين في العطاء المتجدد الذي لا يعرف الغروب أبدًا، ولا سبيل لنا إلّا بالتمسك بكلمه الله ومواجهة حياة الخطية مهما كانت الظروف».