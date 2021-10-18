البابا تواضروس لخريجي «الإكليريكية»: تمسّكوا بالإيمان والحب

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شارك البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، حفل تخريج طلبة الكلية الإكليريكية بالإسكندرية بمسرح المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالمحافظة.

بدأ اللقاء بعرض فيلم تسجيلى عن الدراسة بالكلية الفترة السابقة، وألقى القمص بطرس بطرس، وكيل مطرانية كفرالشيخ، وأستاذ علم الوعظ كلمة نيابة عن خريجي الكلية بصفته أحد خريجى الكلية القدامى، تحدث فيها عن أهمية مداومة التعليم والمعرفة والخدمة المستمرة.

من جانبه، أعرب ‏البابا في كلمته عن سعادته بالمشاركة في الحفل، متمنيًا دوام النجاح والتفوق للخريجين في كل مجالات الحياة، وأوصى بضرورة التمسك بالإيمان العامل بالمحبة، ثم وزع شهادات التخرج، بعد أن تلا الخريجون تعهد الإكليريكى.

البابا يفتتح مركز الكرمة

كان البابا افتتح، مساء أمس الأول، مركز الكرمة للتوجيه الوظيفى لخدمة المجتمع والشباب السكندرى، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة. ويهدف المركز إلى مساعدة الشباب على إيجاد فرصة عمل مناسبة، ويتبنى تنمية مهارات الراغبين في الحصول على وظيفة، وتأهيلهم من خلال منحهم فرصا للتدريب النظرى والعملى في عدة مجالات، وذلك في مراكز التدريب المتخصصة، وعدد من الشركات الكبرى.

في سياق متصل، صلى الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والنائب البابوى لإيبارشية المحلة الكبرى، المكلف من البابا خلفا للراحل الأنبا كاراس، أول قداس إلهى في كنيسة السيدة العذراء بالمحلة الكبرى، بمشاركة الآباء كهنة الكنيسة وبعض من كهنة الإيبارشية.

كلمة البابا أمام الخريجين

وعقب القداس أقيمت صلوات «الثالث» للأنبا كاراس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، الذي وافته المنية الأربعاء الماضى بعد إصابته بفيروس كورونا.

في نفس السياق، نظمت إيبارشية بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند ووست فيرجينيا، بالولايات المتحدة الأمريكية مؤتمرًا لأبناء الإيبارشية من شباب الجامعات والخريجين، بعنوان «حياة الصلاة وأهميتها لحياة الشباب»، بمبنى المؤتمرات بمنطقة استيڤين ببنسلفانيا، شارك فيه ما يقرب من ١٢٠ شابا وشابة.

البابا مع كهنة الإسكندرية

حاضر في المؤتمر، إلى جانب الأنبا كاراس، أسقف الإيبارشية، الأنبا بيزيل، الأسقف العام بإيبارشية جنوبى الولايات المتحدة.

وترأس المطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، القداس الإلهى، احتفالًا بافتتاح السينودس الإيبارشى ٢٠٢١- ٢٠٢٣، «من أجل كنيسة سينودسية الشركة، المشاركة، والرسالة»، بكنيسة سان جوزيف بوسط البلد.

القداس الإلهى للكنيسة اللاتينية بمصر

شارك في القداس المطران جورج بكر، مطران الروم الكاثوليك بمصر، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمى للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والآباء الكهنة، والرهبان، والراهبات من الرهبانيات المختلفة، بحضور محمود طلعت، السفير المصرى الجديد بالفاتيكان، والمستشار جورج وصفى ناشد، والعديد من الشخصيات الهامة.